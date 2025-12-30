В Укрэнерго сказали, когда возможно возвращение к плановым графикам, передает 24 Канал.

Когда отменят аварийные отключения в Киевской и Одесской областях?

В Укрэнерго объяснили, что массированные атаки на энергетику Киевской и Одесской областей в декабре имели общие черты.

Россияне били одновременно по объектам генерации и сетях передачи и распределения электроэнергии.

То есть повредили все звенья производства и доставки электроэнергии. Поэтому процесс ремонтов требует больше времени, чем это было после предыдущих атак. По каждому направлению есть свои трудности и свои сроки возвращения поврежденного оборудования в работу,

– рассказали энергетики.

Аварийные отключения ввели вынужденно, чтобы не перегружать сети и избежать масштабных аварий.

Ведь повреждения масштабные, а оборудование не в состоянии передать всю необходимую электроэнергию, чтобы выполнять почасовые графики.

"Поэтому пока не будут восстановлены объекты распределения и передачи электроэнергии, обеспечить прогнозируемость применения отключений физически невозможно", – отметили в Укрэнерго.

Энергетики круглосуточно работают, чтобы над восстановлением поврежденных объектов.

К прогнозируемым графикам можно будет вернуться только после стабилизации ситуации.

