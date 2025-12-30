В Укренерго сказали, коли можливе повернення до планових графіків, передає 24 Канал.

Коли скасують аварійні відключення на Київщині та Одещині?

В Укренерго пояснили, що масовані атаки на енергетику Київщини та Одещини у грудні мали спільні риси.

Росіяни били одночасно по об’єктах генерації та мережах передачі і розподілу електроенергії.

Тобто пошкодив усі ланки виробництва та доставки електроенергії. Через це процес ремонтів потребує більше часу, ніж це було після попередніх атак. За кожним напрямком є свої труднощі та свої терміни повернення пошкодженого обладнання в роботу,

– розповіли енергетики.

Аварійні відключення ввели вимушено, щоб не перевантажувати мережі та уникнути масштабних аварій.

Адже пошкодження масштабні, а обладнання не в змозі передати всю необхідну електроенергію, щоб виконувати погодинні графіки.

"Тому поки не будуть відновлені об'єкти розподілу та передачі електроенергії, забезпечити прогнозованість застосування відключень фізично неможливо", – наголосили в Укренерго.

Енергетики цілодобово працюють, щоб над відновленням пошкоджених об'єктів.

До прогнозованих графіків можна буде повернутися лише після стабілізації ситуації.

