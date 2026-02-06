Линии электропередач замерзли: на Тернопольщине десятки населенных пунктов без света
- На Тернопольщине из-за обледенения линий без света остались 65 населенных пунктов и 8 450 абонентов.
- Непогода ранее влияла и на другие регионы, где были зафиксированы отключения электроэнергии и осложнения на дорогах, в частности в Киеве, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.
На Тернопольщине из-за сильного обледенения линий электропередач произошли аварийные отключения электроэнергии. Без света остались десятки населенных пунктов и тысячи потребителей.
Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Об этом сообщает Тернопольская ОГА.
Какова ситуация со светом на Тернопольщине?
По состоянию на утро 6 февраля в области обесточены 27 линий электропередач напряжением 10 киловатт, из них 16 – частично. Без электроснабжения остаются 65 населенных пунктов, в том числе 42 – частично.
Ограничения электроснабжения коснулись 8 450 абонентов. Общая недоотпущенная мощность составляет 4,8 мегаватта.
В ОГА сообщают, что аварийные бригады работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия непогоды и постепенно восстанавливая электроснабжение.
Какие последствия непогоды в других регионах?
- Недавние сложные погодные условия привели к массовым авариям на энергосетях и осложнили ситуацию на дорогах в нескольких регионах. Больше всего от непогоды пострадали Одесская, Николаевская, Харьковская область и Киев, где фиксируют отключения электроэнергии, перебои в работе транспорта и ограничения движения.
- А снегопад в Киеве привел к масштабным заторам и осложнениям в движении, в частности на Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. Для борьбы с последствиями непогоды КГГА привлекла более 250 единиц техники и 408 коммунальщиков, которые очищают главные дороги, мосты и тротуары.