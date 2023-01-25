Враги жестоко обстреляли Авдеевку: вспыхнули дома

Российские захватчики жестоко атаковали город Авдеевка на Донетчине. На этот раз враги ударили из "Градов".

Павел Кириленко рассказал, что город страдает от вражеского огня. К сожалению, он фактически полностью уничтожен.

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Что известно об атаке на Авдеевку

Очередной обстрел Авдеевки – повреждены многие многоэтажки. Сегодня днем (25 января – 24 Канал) россияне нанесли очередной удар по жилым кварталам Авдеевки из "Градов" — город страдает от обстрелов каждый день и уже фактически уничтожен до основания,

– заявил Павел Кириленко.

По данным главы областной военной администрации, Авдеевка:

уже девятый год остается нашим форпостом в Донецком направлении;

с начала полномасштабного вторжения – находится под непрерывным огнем.

Глава Донецкой ОВА заявил, что Авдеевка – это одна из самых горячих точек на фронте.

Россияне атаковали мирные дома в Авдеевке / Фото Павла Кириленко и местных телеграм-каналов

"Все гражданские, не вовлеченные в работу критической инфраструктуры, должны покинуть город", – заявил чиновник.

Россия продолжает атаковать мирных жителей