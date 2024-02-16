Обществу надо быть готовым к тому, что ВСУ могут отступить из Авдеевки. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, добавив, что стоит хорошо оценить ситуацию и понимать, сколько всего уже сделали наши защитники.

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Какие задачи уже выполнили ВСУ в Авдеевке

Проанализировав наступление России, можно констатировать 3 вещи:

украинские силы уже нанесли оккупантам чрезвычайно большие потери. Удалось уничтожить очень много техники и живой силы врага;

ВСУ сдержали россиян на определенных рубежах и не дали им развить темп. Если бы оккупантов не сдерживали в районе Авдеевки, они уже могли бы дойти до Покровска;

наши военные привлекли на это направление большую группировку вражеских сил. Поэтому, противник не смог действовать на других направлениях так, как хотел.

Российское войско было готово наступать, но бойцы, которые обороняли Авдеевку и Марьинку не дали им этого сделать. Россия завязла в этих боях с октября 2023 года.

Можно констатировать, что с этими тремя задачами военные, которые были привлечены к обороне Авдеевки, – справились. Эти задачи выполнены,

– подчеркнул Мусиенко.

Что ждет нас дальше

Понятно, что сейчас враг должен любой ценой выполнить политическую задачу – захватить Авдеевку. Он будет делать это до тех пор, пока будет хватать сил. Также надо признать, что в оккупантов есть определенные успехи, а ситуация на этом участке очень тяжелая.

Для того, чтобы сохранить жизни наших военных и не дать врагу возможности сделать "котел", загнать украинских бойцов в окружение – нужно вывести наши силы на другие рубежи укреплений. Такой сценарий могут рассматривать,

– отметил Мусиенко.

Вероятно, украинское военное руководство имеет различные пути дальнейших действий. Сейчас можно предположить 3 сценария развития событий:

ВСУ отходят и занимают новые оборонительные рубежи, чтобы оттуда наносить врагу потери;

на это направление перебрасывают подкрепления, пытаясь изменить ситуацию в нашу пользу. Но при этом риски очень большие, потому что логистика затруднена, а враг активно применяет авиабомбы;

военные попытаются нанести контрудар.

"Я думаю, первый сценарий могут рассматривать, поэтому к нему надо готовиться. Ведь это оборонительная война, следовательно, выполнив задание, ВСУ могут перейти на другой оборонительный рубеж", – подчеркнул Александр Мусиенко.

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