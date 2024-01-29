Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что враг дальше делает попытки продвигаться. Для этого возле Авдеевки сосредоточили большое количество сил.

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Какие задачи выполняют ВСУ

Наши Силы обороны делают все, чтобы сдержать противника. Следовательно, первой задачей является не дать россиянам развить темп наступательной операции и совершить прорыв на фронте. Наша цель – остановить оперативно-стратегический успех врага и не позволить ему зайти в тыл украинских подразделений.

Вторая задача состоит в том, чтобы нанести россиянам максимальные потери. Дальше трудно прогнозировать, как все закончится. Это покажут исключительно боевые действия, учитывая время и мощный напор, который осуществляют там войска агрессора,

– сказал Александр Мусиенко.

Впрочем, можно констатировать, что наша оборона держится там довольно уверенно и отражает удары противника.

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