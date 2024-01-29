Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что враг дальше делает попытки продвигаться. Для этого возле Авдеевки сосредоточили большое количество сил.
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Какие задачи выполняют ВСУ
Наши Силы обороны делают все, чтобы сдержать противника. Следовательно, первой задачей является не дать россиянам развить темп наступательной операции и совершить прорыв на фронте. Наша цель – остановить оперативно-стратегический успех врага и не позволить ему зайти в тыл украинских подразделений.
Вторая задача состоит в том, чтобы нанести россиянам максимальные потери. Дальше трудно прогнозировать, как все закончится. Это покажут исключительно боевые действия, учитывая время и мощный напор, который осуществляют там войска агрессора,
– сказал Александр Мусиенко.
Впрочем, можно констатировать, что наша оборона держится там довольно уверенно и отражает удары противника.
Что происходит возле Авдеевки: актуальные новости
- Украинские военные отбили врага из ресторанного комплекса "Царская охота". Он находится под контролем ВСУ. Кроме этого Силы обороны ликвидировали диверсионно-разведывательные группы, которые пытались зайти в город. Обстрелы продолжаются ежедневно, в сутки их насчитывают до 50 – 60. В Авдеевке до сих пор остается более тысячи гражданских людей, которые отказываются уезжать.
- В середине января 2024 года враг сбрасывал на город рекордное количество авиабомб. Речь идет о более чем полусотне. По словам главы Авдеевской МВА Виталия Барабаша, это даже больше чем на Бахмут, а возможно и на Мариуполь. Россия не остановит свое наступление. Для новых штурмов оккупанты собрали около 40 – 45 тысяч резервистов.
- О том, что враг готовится к новым боям в Авдеевке пишет Институт изучения войны. Там отметили, что темп наступления несколько ниже, чем осенью 2023 года. Враг двигается квартал за кварталом в южном районе города. Аналитики подчеркнули, что Россия ведет изнурительные бои ради незначительной выгоды.