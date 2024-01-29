Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що ворог далі робить спроби просуватися. Для цього біля Авдіївки зосередили велику кількість сил.
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Які завдання виконують ЗСУ
Наші Сили оборони роблять все для того, щоби стримати противника. Відтак першим завданням є не дати росіянам розвинути темп наступальної операції та здійснити прорив на фронті. Наша мета – зупинити оперативно-стратегічний успіх ворога та не дозволити йому зайти в тил до українських підрозділів.
Друге завдання полягає в тому, щоб завдати росіянам максимальних втрат. Далі важко прогнозувати, як все закінчиться. Це покажуть виключно бойові дії, зважаючи на час і потужний натиск, який здійснюють там війська агресора,
– сказав Олександр Мусієнко.
Втім можна констатувати, що наша оборона тримається там доволі впевнено й відбиває удари противника.
Що відбувається біля Авдіївки: актуальні новини
- Українські військові відбили ворога з ресторанного комплексу "Царська охота", він перебуває під контролем ЗСУ. Крім цього, Сили оборони ліквідували диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися зайти в місто. Обстріли продовжуються щодня, за добу їх нараховують до 50 – 60. В Авдіївці досі залишається понад тисяча цивільних людей, які відмовляються виїжджати.
- В середині січня 2024 року ворог скидав на місто рекордну кількість авіабомб. Мовиться про понад пів сотні. За словами голови Авдіївської МВА Віталія Барабаша, це навіть більше, ніж на Бахмут, а, можливо, й на Маріуполь. Росія не зупинить свій наступ. Для нових штурмів окупанти зібрали близько 40 – 45 тисяч резервістів.
- Про те, що ворог готується до нових боїв в Авдіївці пише Інститут вивчення війни. Там відзначили, що темп наступу дещо нижчий, ніж восени 2023 року. Ворог рухається квартал за кварталом у південному районі міста. Аналітики підкреслили, що Росія веде виснажливі бої заради незначної вигоди.