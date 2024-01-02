"Оккупанты в ближайшие дни что-то "замутят": что происходит в Авдеевке

Авдеевка остается горячим направлением на линии фронта. Захватчики, скорее всего, перегруппировываются и что-то планируют сделать в ближайшие дни. Последние дни оккупанты почти вообще не применяют технику.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, отметив, что, вероятно, они подтягивают силы. Он добавил, что в большинстве своем враг пытается продвигаться малыми группами и почти не проводит серьезных штурмов.

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"Есть мнения, что они, вероятнее всего, перегруппировываются, что-то подтягивают. Вероятно, в ближайшие дни что-то снова "замутят", – сказал Барабаш.

Враг держит в напряжении

В настоящее время погода не позволяет захватчикам использовать технику. Поэтому, вероятно, они ждут лучших погодных условий. Украинские военные тем временем готовятся держать оборону, чтобы там себе не придумал враг.

Даже, если нет активности россиян по линии фронта, то они все равно держат в напряжении артиллерийскими обстрелами. Сейчас их стало больше как по городу, так и по позициям украинских защитников.

Если говорить об авиабомбовых ударах, минометных и танковых обстрелах, то еще полторы недели назад в среднем по Авдеевке было около 30 массированных обстрелов. В настоящее время – менее 40 – 45.

"Последнюю неделю точно не было. Авиабомбовые удары – вчера (1 января – 24 Канал) 12 бомб набросали. Ночью где-то прилетело еще", – рассказал глава Авдеевской городской военной администрации.

В Авдеевке продолжают работать коммунальщики. Также на месте остаются врачи, несмотря на то, что россияне почти каждый день обстреливают больницу. Утром 2 января оккупанты снова ударили по медучреждению.

В течение 1 января в результате обстрелов врага получили ранения 2 женщины. Одна из них – в очень критическом состоянии.

Штурмов оккупантов стало меньше

По словам Виталия Барабаша, некоторые украинские командиры говорят, что третья волна атак врага уже закончилась. А другие убеждены, что россияне её еще не прекращали, ведь обстрелов не стало меньше.

Между волнами мы видели определенное затишье и по городу, и по позициям. Сейчас по штурмовым действиям – их стало меньше, но работы артиллерии меньше не стало. Наоборот – только больше,

– отметил глава Авдеевской городской военной администрации.

Однако украинские военные готовы к развитию любых событий.

Ситуация в Авдеевке: главное