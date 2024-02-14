Россияне могут перерезать основную артерию возле Авдеевки: как к этому готовятся в Генштабе
Россияне не прекращают попыток окружить Авдеевку. В то же время Украина имеет стратегию на случай, если враг перережет главный логистический путь к городу.
Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий заявил, что в районе Авдеевки враг сосредоточил 50 тысяч бойцов. Украинское командование подготовило, по его словам, дополнительные пути для поставки всего необходимого воинам.
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Запасные пути снабжения в Авдеевку
Дополнительная стратегия нужна для того, чтобы удерживать позиции в районе города в том случае, если захватчики перережут основу артерию – то есть главный логистический маршрут украинской армии.
Это не футбольный матч. Мы не будем раскрывать позиции. Сейчас ситуация на линии динамичная и может меняться каждый час... На случай, если основная логистическая артерия будет перерезана, командование подготовило запасные пути снабжения,
– констатировал Лиховий.
Как отметил спикер, уличные бои в Авдеевке, что в Донецкой области, продолжаются уже несколько дней. Иногда захватчики бросают в бой технику, а иногда – малые пехотные группы.
"Там сосредоточено около 50 000 человек личного состава России", – подчеркнул спикер Вооруженных Сил Украины.
Больше о ситуации на фронте
- В Генштабе ВСУ 14 февраля констатировали, что за сутки произошло 71 столкновение. Самой горячей остается ситуация на восточных направлениях, но Силы обороны продолжают уничтожать врага, его личный состав и технику. Так, было ликвидировано за сутки 1 060 бойцов.
- Наши защитники отбили в районе Авдеевки около 20 атак, сдерживая попытки врага окружить город. Кроме того, на этом участке фронта 4 атаки украинские военные отбили в районе Невельского Донецкой области.
- На Лиманском направлении, возле Ямполовки и Белогоровки, было отбито по одной атаке. В то же время на Запорожском направлении отбито 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Работино. Благодаря этому сохранены стратегические позиции.
- В то же время в ISW констатировали, что Украине удается противостоять стратегии глубокого боя, которую применяет враг. Она предусматривает ведение врага на нескольких фронтах на глубине – тактическом и оперативном уровнях. Разработали теорию еще во времена СССР.
- Как отмечает военный обозреватель Константин Машовец, Силы обороны способны отражать маневры захватчиков благодаря технологическому паритету и эффективному отслеживанию активности российской армии.