Люди живут в апокалиптических условиях: жуткое видео с уничтоженной врагом Авдеевки

Оккупанты наступают на Авдеевку и уничтожают город. И несмотря на это, там все еще остаются гражданские.

В Национальной полиции Украины показали кадры уничтоженного захватчиками города, информирует 24 Канал. Только в течение 30 ноября россияне там 11 раз ударили по жилому сектору. В частности, нанесли 6 авиаударов.

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"Вчера этот дом стоял – сегодня уже нет. И так каждый день", – рассказали полицейские.

Жуткие кадры из уничтоженной врагом Авдеевки: смотрите видео

На кадрах видны разрушенные многоэтажки, разбитый частный сектор и воронки от авиабомб. При этом в Авдеевке до сих пор работает больница.

"Больница функционирует. Оказываем амбулаторную, стараемся стационарную помощь. К сожалению, стационарных больных мало, ведь обстрелы каждый день", – сказал медицинский директор Авдеевской центральной городской больницы Виталий Сытник.

Несмотря на обстрелы, в городе до сих пор остаются гражданские. Ныне это примерно 1300 человек.

Гражданские живут в апокалиптических условиях. Иб их выживаемости заботятся "белые ангелы", – отметили в Нацполиции.

"Белые ангелы" – это название отрядов полицейских. Они эвакуируют людей из прифронтовых городов и сел.

За год с Авдеевского направления группа "Белый ангел" вывезла более 300 человек. В частности, 17 детей. Также полицейские доставили туда более 34 тонн гуманитарной помощи.

Какая ситуация на Авдеевском направлении