Люди живут в апокалиптических условиях: жуткое видео с уничтоженной врагом Авдеевки
Источник:Национальная полиция Украины
Оккупанты наступают на Авдеевку и уничтожают город. И несмотря на это, там все еще остаются гражданские.
В Национальной полиции Украины показали кадры уничтоженного захватчиками города, информирует 24 Канал. Только в течение 30 ноября россияне там 11 раз ударили по жилому сектору. В частности, нанесли 6 авиаударов.
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"Вчера этот дом стоял – сегодня уже нет. И так каждый день", – рассказали полицейские.
Жуткие кадры из уничтоженной врагом Авдеевки: смотрите видео
На кадрах видны разрушенные многоэтажки, разбитый частный сектор и воронки от авиабомб. При этом в Авдеевке до сих пор работает больница.
"Больница функционирует. Оказываем амбулаторную, стараемся стационарную помощь. К сожалению, стационарных больных мало, ведь обстрелы каждый день", – сказал медицинский директор Авдеевской центральной городской больницы Виталий Сытник.
Несмотря на обстрелы, в городе до сих пор остаются гражданские. Ныне это примерно 1300 человек.
Гражданские живут в апокалиптических условиях. Иб их выживаемости заботятся "белые ангелы", – отметили в Нацполиции.
"Белые ангелы" – это название отрядов полицейских. Они эвакуируют людей из прифронтовых городов и сел.
За год с Авдеевского направления группа "Белый ангел" вывезла более 300 человек. В частности, 17 детей. Также полицейские доставили туда более 34 тонн гуманитарной помощи.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
- Оккупанты с начала октября пытаются наступать на Авдеевском направлении. Враг хочет взять под контроль Авдеевский коксохим. Его россияне штурмуют и днем, и ночью. Ситуация на Авдеевском направлении стабильно тяжелая.
- В то же время Россия говорит, что она якобы ведет "активную оборону" Авдеевки. В Институте изучения войны убеждены, что так оккупанты пытаются "скрыть отсутствие какого-либо значительного российского прогресса" вокруг города.
- По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, пик ударов врага по городу был в конце ноября. В среднем в сутки россияне наносят от 30 до 40 ударов. Это количество массированных обстрелов. Также в основном захватчики наносят 10 – 12 авиабомбовых ударов.