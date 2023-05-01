У россиян огромные проблемы в районе Донецка, их войска в "клещах", – Свитан

Россияне безрезультатно пытаются проводить штурмы возле Авдеевки и Марьинки. Там у оккупантов есть серьезные проблемы. Все потому, что большинство сил они направили на Бахмут.

Россияне могут усилить движение в районе Авдеевки и Марьинки, но свое "звездное время" они уже пропустили. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

Смотрите также Как ВСУ могут прорвать российскую оборону во время контрнаступления: анализ CNN

"Проблемы с причинно-следственными связями"

Авдеевка и Марьинка являются одними из самых горячих участков на фронте. Россияне там пытаются усиливать движение, но силы обороны Украины сдерживают их.

Если взять по важности Донецкое и Бахмутское направления, то это небо и земля. У россиян очень большие проблемы в Донецке. Два наших плацдарма в районе Марьинки и Авдеевки фактически "в клещах" держат донецкую группировку,

– рассказал Роман Свитан.

По его словам, Евгению Пригожину или ставившим задание командирам лучше было бы десятки тысяч человек поставить в сторону Карловки на западе от Донецка с точки зрения военной стратегии. Однако они этот шанс упустили. 30 км, которые они прошли от Попасной до Бахмута, не имеют даже оперативного значения.

"После того, как они разбили "в ноль" водопровод, идущий из-под Славянска через Часов Яр на Донецк, им Бахмут вообще был не нужен", – заметил полковник ВСУ в запасе.

Вероятно, у россиян очень много проблем с военным планированием и стратегическим видением. Оно фактически у них отсутствует, отметил Свитан.

То, что они попали в информационный капкан в Бахмуте и положили там около 50 тысяч человек, это говорит о проблемах генетического уровня с развитием военно-политического руководства страны,

– подчеркнул Свитан.

Роман Свитан о ситуации на Марьинском и Авдеевском направлениях: смотреть видео

Россияне не успеют изменить ситуацию

Движение в районе Марьинки и Авдеевки российские оккупанты могут усилить. Но на самом деле с такими действиями российская армия несколько опоздала.

Уже просто поздно. Они не успевают по срокам и темпам. Тот темп, который у них был прошлой зимой – это нужно было использовать. А теперь они уже ничего не успеют,

– подытожил военный эксперт.

Украинские военные будут удерживать и Марьинский, и Авдеевский гарнизоны. А в случае, если ВСУ перейдут в режим окружения или вытеснения россиян из Донецка, то эти два плацдарма будут использовать наши войска для деоккупации.

Ситуация на Востоке страны: главное из Генштаба