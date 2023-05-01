Росіяни можуть посилити рух в районі Авдіївки та Мар'їнки, але свій "зірковий час" вони вже пропустили. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Проблеми з причинно-наслідковими зв'язками"

Авдіївка та Мар'їнка є одними із найгарячіших ділянок на фронті. Росіяни там намагаються посилювати рух, але сили оборони України їх стримують.

Якщо взяти за важливістю Донецький та Бахмутський напрямки, то це небо та земля. У росіян дуже великі проблеми в Донецьку. 2 наших плацдарми в районі Мар'їнки та Авдіївки фактично "в кліщах" тримають донецьке угруповання,

– розповів Роман Світан.

За його словами, Євгєнію Пригожину або командирам, які ставили завдання, краще було б десятки тисяч людей поставити в сторону Карлівки на заході від Донецька з точки зору військової стратегії. Проте вони цей шанс втратили. 30 кілометрів, які вони пройшли від Попасної до Бахмута, не мають навіть оперативного значення.

"Після того, як вони розбили "в нуль" водопровід, який іде з-під Слов'янська через Часів Яр на Донецьк, їм Бахмут взагалі був не потрібен", – зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Ймовірно, у росіян є дуже багато проблем з воєнним плануванням та стратегічним баченням. Воно фактично у них відсутнє, підкреслив Світан.

Те, що вони потрапили в інформаційний капкан у Бахмуті та поклали там близько 50 тисяч людей, це говорить про проблеми генетичного рівня з розвитком воєнно-політичного керівництва країни,

– наголосив Світан.

Роман Світан про ситуацію на Мар'їнському та Авдіївському напрямках: дивитись відео

Росіяни не встигнуть змінити ситуацію

Рух в районі Мар'їнки та Авдіївки російські окупанти можуть посилити. Але насправді з такими діями російська армія дещо спізнилась.

Вже просто пізно. Вони не встигають за термінами та темпами. Той темп, який у них був минулої зими – оце потрібно було використовувати. А зараз вони вже нічого не встигнуть,

– підсумував військовий експерт.

Українські військові утримуватимуть і Мар'їнський, й Авдіївський гарнізони. А у випадку, якщо ЗСУ перейдуть в режим оточення чи витиснення росіян із Донецька, то ці два плацдарми використовуватимуть наші війська для деокупації.

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