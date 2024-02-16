Хотя 3 ОШБр – это одно из лучших украинских подразделений, сейчас они противостоят такому же подготовленному противнику. Об этом 24 Каналу рассказал Евгений Дикий – ветеран, военный аналитик. По его словам, ситуация в Авдеевке решится примерно за двое суток.

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"Последняя попытка разблокировать Авдеевку"

В западной прессе массово пишут о том, что Украина находится в процессе полного вывода военных из Авдеевки. В ОСУВ "Таврия" 16 февраля сообщили, что ВСУ оставили позицию "Зенит", которую удерживали много месяцев.

Авдеевка – это фактически "ворота" в Донецк. С Авдеевской промзоны артиллерия могла доставать до Донецка, поэтому оккупанты упорно хотят оттянуть оттуда украинских военных.

Боюсь, что пройдет несколько дней и то, что пишут в западной прессе, станет реальностью. На сегодня это еще не реальность, сегодня делается отчаянная, единственная и последняя попытка именно разблокировать Авдеевку,

– подчеркнул Евгений Дикий.

После четырех месяцев очень тяжелых боев россиянам таки удалось перерезать единственную артерию, которая соединяет Авдеевский гарнизон с тылами – так называемую "дорогу жизни". То есть хоть Авдеевский коксохим – это достаточно мощная фортификация, которую можно держать достаточно долго, это возможно только при рабочей логистике.

"Не случайно туда пошла именно Третья штурмовая бригада. Само название говорит о том, на что именно готовилась бригада – это штурмовые действия в близком контактном бою, в частности в урбанизированном ландшафте. Если россиян удастся оттеснить хотя бы на километр, если удастся их отбить на той позиции, где они были хотя бы 2 – 3 недели назад, то дальше – другая история", – объяснил ветеран.

В этом случае туда можно было бы подводить подкрепление, снова занимать оборону и держаться еще несколько месяцев. Однако следует понимать, что такой сценарий довольно сложный для воплощения.

"Судьба Авдеевки решится через два дня"

В целом количественное преимущество врага в Авдеевке сейчас фактически десятикратное. Хотя 3 ОШБр – действительно одно из лучших украинских подразделений. Однако против них стоят сейчас не просто зеки из "Шторм Z", их подкрепили спецназом – профессионалами, что обучены боям в городской застройке.

Судьба Авдеевки решится где-то через 48 часов. Если в ближайшие 2 суток 3-я штурмовая бригада совершит чудо и сумеет отбросить оккупантов от трассы на те позиции, где они были раньше, это одна история. А если где-то за сутки – двое это не удастся, то понятно, в таком случае задача полностью изменится,

– подчеркнул Дикий.

Тогда же военные, которые там находятся, будут делать коридор для выхода гарнизона из Коксохима. В то же время паниковать не стоит, потому что отходить есть куда.

"Вторая линия обороны заранее построена. То есть не повторится эта очень печальная бахмутская история, когда части, которые выходили из Бахмута, должны были сразу же с боя сами окапываться лопатами на новые позиции", – объяснил военный аналитик.

Какие могут быть действия оккупантов после Авдеевки

Перспектива потери Авдеевки в частности позволит россиянам продолжить оборону Донецка. К тому же они будут продолжать наступательные действия.

Авдеевка сейчас – это некий нож, который мы вогнали глубоко в оккупированные территории. Они фактически выравнивают линию фронта, а не прорываются в глубину нашей обороны. Они вздохнут с облегчением и продолжат наступать, думаю, не на этом направлении,

– отметил Дикий.

Кроме того, стоит понимать, что Авдеевка связала более 40 тысяч личного состава российской армии. Там украинские военные удерживают огромные резервы врага.

"Когда эти резервы освободятся, их не направят на ротацию в Россию. Их отправят сразу на другие участки фронта, и таким образом они начнут усиливать наступление там. Вероятнее всего, что те части, которые освободятся после захвата Авдеевки, поедут на два других участка – это на Купянск и на Крынки", – предположил военный аналитик.

Россияне не могут успешно наступать на нескольких направлениях

В то же время австрийский военный аналитик Том Купер сообщил, что вооруженные силы России передислоцируют части 90-й танковой дивизии из района Сватово в направлении Авдеевки. Мол, это хорошая новость для тех, кто паникует из-за возможного наступления России на Купянск.

У нас есть очень ошибочное, чисто эмоциональное представление, что у Путина безграничные резервы. Это совсем не так, они тоже заканчиваются. Да, их больше, чем нас, но их не так много, и они тоже "обескровлены" после тяжелых боев 2023 года. А мы видим, что они успешно способны наступать только на одном участке одновременно,

– подчеркнул Дикий.

Приоритетная цель российских оккупантов сейчас является именно Авдеевка. Это, вероятно, политический приказ, хотя бы учитывая то, сколько же военных там "положили".

"Хозяин" сказал дать ему Авдеевку любой ценой, и вот они эту любую цену сейчас платят. Соответственно, их уже не хватает для действительно успешного наступления на других участках. Они вот давят на Купянск с июня прошлого года", – заметил ветеран.

Кроме того, уже четыре месяца держится украинский плацдарм в Крынках. А это действительно для россиян – огромная угроза на весну. Однако россияне уже четыре месяца они не могут собрать достаточную ударную группировку, чтобы этот плацдарм уничтожить. В то же время это возвращает к мысли, что в случае оккупации Авдеевки, подкрепления могут перебросить на другие направления.

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