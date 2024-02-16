Хоч 3 ОШБр – це один з найкращих українських підрозділів, зараз вони протистоять такому ж підготовленому противнику. Про це 24 Каналу розповів Євген Дикий – ветеран, військовий аналітик. За його словами, ситуація в Авдіївці вирішиться приблизно за дві доби.

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"Остання спроба розблокувати Авдіївку"

У західній пресі масово пишуть про те, що Україна перебуває в процесі повного виведення військових з Авдіївки. В ОСУВ "Таврія" 16 лютого повідомили, що ЗСУ залишили позицію "Зеніт", яку утримували багато місяців.

Авдіївка – це фактично "ворота" до Донецька. З Авдіївської промзони артилерія могла діставати до Донецька, тож окупанти завзято хочуть відтягнути звідти українських військових.

Боюсь, що мине кілька днів і те, що пишуть у західній пресі, стане реальністю. На сьогодні це ще не є реальність, сьогодні робиться відчайдушна, єдина і остання спроба саме розблокувати Авдіївку,

– наголосив Євген Дикий.

Після чотирьох місяців дуже важких боїв росіянам таки вдалося перерізати єдину артерію, яка з'єднує Авдіївський гарнізон з тилами – так звану "дорогу життя". Тобто хоч Авдіївський коксохім – це достатньо потужна фортифікація, яку можна тримати достатньо довго, це можливо лише за робочої логістики.

"Не випадково туди пішла саме Третя штурмова бригада. Сама назва говорить про те, на що саме готувалася бригада – це штурмові дії в близькому контактному бою, зокрема в урбанізованому ландшафті. Якщо росіян вдасться відтіснити хоча б на кілометр, якщо вдасться їх відбити на тій позиції, де вони були хоча б 2 – 3 тижні тому, то далі – інша історія", – пояснив ветеран.

У цьому випадку туди можна було б підводити підкріплення, знову займати оборону і триматися ще кілька місяців. Однак варто розуміти, що такий сценарій є доволі складним для втілення.

"Доля Авдіївки вирішиться за два дні"

Загалом кількісна перевага ворога в Авдіївці зараз є фактично десятикратною. Хоч 3 ОШБр – справді один з найкращих українських підрозділів. Однак проти них стоять зараз не просто зеки зі "Шторм Z", їх підкріпили спецназом – професіоналами, що навчені боям у міській забудові.

Доля Авдіївки вирішиться десь за 48 годин. Якщо в найближчі 2 доби 3-тя штурмова бригада зробить диво та зуміє відкинути окупантів від траси на ті позиції, де вони були раніше, це одна історія. А якщо десь за добу – дві це не вдасться, то зрозуміло, у такому разі завдання повністю зміниться,

– наголосив Дикий.

Тоді ж військові, які там перебувають, робитимуть коридор для виходу гарнізону з Коксохіму. Водночас панікувати не варто, бо відходити є куди.

"Друга лінія оборони наперед побудована. Тобто не повториться оця дуже сумна бахмутська історія, коли частини, які виходили з Бахмута, мусили одразу ж з бою самі окопуватися лопатами на нові позиції", – пояснив військовий аналітик.

Які можуть бути дії окупантів після Авдіївки

Перспектива втрати Авдіївки зокрема дозволить росіянам продовжити оборону Донецька. До того ж вони продовжуватимуть наступальні дії.

Авдіївка зараз – це такий собі ніж, який ми увігнали глибоко в окуповані території. Вони фактично вирівнюють лінію фронту, а не прориваються в глибину нашої оборони. Вони зітхнуть з полегшенням і продовжать наступати, думаю, не на цьому напрямку,

– зазначив Дикий.

Крім того, варто розуміти, що Авдіївка зв'язала понад 40 тисяч особового складу російської армії. Там українські військові утримують величезні резерви ворога.

"Коли ці резерви звільняться, їх не направлять на ротацію в Росію. Їх відправлять одразу на інші ділянки фронту, і в такий спосіб вони почнуть посилювати наступ там. Найімовірніше, що ті частини, які звільняться після захоплення Авдіївки, поїдуть на дві інші ділянки – це на Куп'янськ та на Кринки", – припустив військовий аналітик.

Росіяни не можуть успішно наступати на кількох напрямках

Водночас австрійський військовий аналітик Том Купер повідомив, що збройні сили Росії передислоковують частини 90-ї танкової дивізії з району Сватова в напрямку Авдіївки. Мовляв, це хороша новина для тих, хто панікує через можливий наступ Росії на Куп'янськ.

У нас є дуже помилкове, суто емоційне уявлення, що у Путіна безмежні резерви. Це зовсім не так, вони теж закінчуються. Так, їх більше, ніж нас, але їх не так багато, і вони теж "знекровлені" після важких боїв 2023 року. А ми бачимо, що вони успішно здатні наступати тільки на одній ділянці одночасно,

– наголосив Дикий.

Пріоритетна ціль російських окупантів зараз є саме Авдіївка. Це, ймовірно, політичний наказ, хоча б з огляду на те, скільки ж військових там "поклали".

"Господар" сказав дати йому Авдіївку за будь-яку ціну, і от вони цю будь-яку ціну зараз платять. Відповідно, їх вже не вистачає для дійсно успішного наступу на інших ділянках. Вони ось тиснуть на Куп'янськ з червня минулого року", – зауважив ветеран.

Крім того, вже чотири місяці тримається український плацдарм в Кринках. А це справді для росіян – величезна загроза на весну. Проте росіяни вже чотири місяці вони не можуть зібрати достатнє ударне угруповання, щоб цей плацдарм знищити. Водночас це повертає до думки, що в разі окупації Авдіївки, підкріплення можуть перекинути на інші напрямки.

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