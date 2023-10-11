Массированное наступление России вблизи Авдеевки: сколько бойцов привлек враг

Российские оккупанты пошли в очередное наступление на Авдеевском направлении, набрав 2 тысячи бойцов для этого. Вооруженные Силы отражают вражеские атаки и уничтожают технику захватчиков.

В среду, 11 октября, глава городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что уже вторые сутки продолжаются активные боевые действия вблизи населенного пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Вблизи Авдеевки – активные боевые действия

По словам чиновника, 10 октября, около 15:00 враг активизировался на этом участке фронта и начал массированно обстреливать позиции Вооруженных Сил вокруг Авдеевки. Вместе с тем, нашим защитникам удалось уничтожить около 60 единиц техники противники, в том числе 16 танков.

По состоянию на 11 атаки Россия штурмует украинские позиции в основном группами от 20 до 30 бойцов по разным направлениям вблизи Авдеевки Донецкой области, однако уже не использует технику.

Вчера (10 октября – 24 Канал), слава Богу, какой-то инстинкт самосохранения у людей (гражданских – 24 Канал). Не было раненых и погибших, скорее всего, они просто слышали это, что происходит вокруг города с ночи, и потому не выходили,

– заявил Барабаш.

В то же время 11 октября стало известно о погибшем мужчине 1938 года рождения, а также двух пострадавших.

Кроме того, захватчики нанесли авиаудар по Авдеевке утром 11 октября, в результате чего под завалами оказались люди – вероятно, пожилые мужчина и женщина.

Сегодня утром уже около 10 ракет ударили по территории города, есть попадания по многоэтажным домам, есть попадания и прямо на открытое место, есть попадания по территории Авдеевского коксохимического завода.

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По мнению военного журналиста Юрия Бутусова, Авдеевка имеет стратегическое значение для врага. Этот город фактически является воротами во временно оккупированный Донецк – от этого населенного пункта захватчики будут пытаться оттеснить ВСУ.

Вместе с тем в Институте изучения войны констатировали обострение ситуации вблизи Авдеевки. По словам экспертов, этими штурмами оккупанты также имеют целью заставить Генштаб ВСУ перебросить силы из Запорожского направления, где идет контрнаступление.