Такой концентрации не было под Бахмутом, – Коваленко разобрал тактику россиян возле Авдеевки

Оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении. Они сосредоточили там огромное количество военных. При этом у них безумно выросли потери.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что оккупанты не меняют тактику наступательных действий. Они пытаются количественно истощить украинскую оборону.

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Это оказывает определенный эффект. Оккупантам удается занимать некоторые позиции, но при этом они теряют огромное количество личного состава и военной техники.

Эта тактика не оправдана из-за количества потерь и достижений. Но у российского командования есть "кредо" – пренебрежение человеческими жизнями. Потому они и используют такую тактику. Там поставили жесткие условия по Авдеевке. Они хотят окружить и захватить ее до Нового года, чтобы Путину было что рассказывать. Поэтому они будут кидать туда все, чем располагают,

– сказал Коваленко.

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Интересно, что оккупанты используют тут гораздо больше военной техники, чем когда-то в Бахмуте. Также есть информация, что россияне сконцентрировали на этом направлении огромное количество личного состава.

Сама по себе Авдеевка уже установила "рекорд" по количеству сил и средств поражения от оккупантов. Здесь на 1 километр фронта они имеют около 2 – 2,5 тысячи личного состава. И еще здесь есть механизированная компонента,

– рассказал Коваленко.

Ситуация в Авдеевке: коротко

Россия с начала октября усиленно атакует Авдеевку. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Путин хочет продемонстрировать своему населению хоть какие-то успехи к середине декабря

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о потерях России за последнее время. Только за последние 6 недель они потеряли почти 36 тысяч оккупантов.

В общем, с начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 320 тысяч личного состава

Боевые действия вблизи Авдеевки продолжаются с 2014 года. Здесь созданы военные фортификации с тех пор.