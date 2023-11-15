Превратился в рубеж обороны: полковник запаса ВСУ сравнил Авдеевский коксохим с "Азовсталью"

Оккупанты до сих пор пытаются окружить Авдеевку. Они также хотят проникнуть на местный коксохимический завод. Там удается отбивать атаки.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что Авдеевский коксохимический завод работал до полномасштабной войны, находясь в нескольких километрах от линии фронта. Поэтому, возможно, в свое время он не был добавлен в общую систему обороны города. Но сейчас над этим работают.

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Вблизи завода расположена железная дорога, которая идет из Очеретино на Авдеевку. Оккупанты пытаются проскочить это расстояние с востока, добегая до территории коксохима. Однако украинские военные успешно отражают эти штурмы, в частности с помощью артиллерии.

Сейчас это плацдарм для уничтожения российских войск. Судьба коксохима зависит от того, что будет дальше. Если оккупанты туда пробьются, то будем уничтожать их там. Или выйдем на начальную линию обороны, которую сначала выстраивали. В настоящее время россиян удерживают на рубеже обороны у железной дороги. Они находятся вблизи местного террикона,

– рассказал Свитан.

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Оккупантам там неудобно ни обороняться, ни атаковать. Ведь во время наступления им нужно пройти несколько сотен метров открытой поверхностью, которая уже давно пристреляна.

При любом развитии событий ситуация в Авдеевке не изменится от движения россиян к коксохиму. Думаю, мы сразимся за этот завод. У россиян не будет возможности до дождей зайти туда и закрепиться. А с началом дождей вообще не будет возможности выходить за железную дорогу,

– сказал Свитан.

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Корректно ли сравнивать Авдеевский коксохим с "Азовсталью"

Как отметил Свитан, Авдеевский коксохим меньше "Азовстали". Однако там также много подземных технологических уровней, качественные бомбоубежища. Была информация, что его в свое время строили, чтобы там можно было пережить ядерный удар.

В этом случае можно сравнить его с "Азовсталью". Хороший укрепрайон. Сейчас мы взяли его в общую систему обороны. У Авдеевки есть все шансы удержаться. А уже после начала дождей большого движения россиян не должно быть,

– отметил Свитан.

Ситуация в Авдеевке: коротко