ВСУ стоят и наносят врагу значительные потери: оккупанты пытаются окружить Авдеевку

Российские захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Однако украинские защитники стойко держат оборону.

На Авдеевском направлении наши воины наносят агрессору значительные потери. Об этом информирует 24 Канал.

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Атаки агрессора успеха не имели

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты, при поддержке авиации, не оставляют попыток оцепить Авдеевку.

Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Добавили, что наступательные действия оккупантов в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области успеха не имели. Силы обороны отразили 25 вражеских атак.

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Кстати говоря, 2 декабря в Генштабе сообщили, что штурмовые действия оккупантов – ежедневные. Несмотря на это, Силы обороны отражают атаки россиян.

Враг только местами применяет бронетехнику. Вся ставка – на пехоту, которую наши воины ликвидируют в колоссальных масштабах.

Оборона в непростых условиях