Город сдерживает много российских сил: в Сухопутных войсках объяснили ротационные действия в Авдеевке

Впервые за почти 2 года из района Авдеевки для отдыха и ротации вывели некоторые подразделения 110 отдельной механизированной бригады. На самом деле это явление не новое, ведь ротации в армии происходили и раньше, когда это позволяла ситуация.

Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, добавив, что говорится и о ротации подразделений, и ротации техники. Вся составляющая Вооруженных Сил, которая была привлечена для обороны Авдеевки, постоянно находилась в движении.

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Возле Авдеевки сосредоточено очень много российских войск

Сегодня внимание общественности особенно обращено к Авдеевке, поэтому сообщение, поступившее от самой 110 бригады, получило огласку. Военному командованию приходится сообщать такие вещи, чтобы в обществе не возникало напряжение, а также, чтобы отбросить пропагандистские нарративы о предательстве и якобы брошенных на произвол судьбы военных.

Оборона Авдеевки за последние месяцы приобрела характерные черты. В соответствии с этими особенностями, планируют оборонительные и контрнаступательные операции. Так же работает система логистики. Было несколько путей, которыми происходило обеспечение бойцов, хотя внимание было приковано только к одному из них,

– рассказал Иван Тимочко.

Также происходили ротации, подразделения заходили со своим боекомплектом. Надо учитывать то, что в Авдеевке был очень мощный промышленный центр с различными индустриальными заводами всеукраинского и международного уровней. Уже во время полномасштабной войны эти мощности позволили нашим войскам накапливать определенный боекомплект, делать запасы, выстраивать инженерные сооружения и фортификацию.

Работа происходила и это подтверждают попытки россиян, которые уже 4 месяца не могут захватить Авдеевку. Очевидно, что сейчас город сдерживает огромное количество российских войск – это также надо понимать,

– подчеркнул Тимочко.

Неудачи на поле боя сильно бьют по имиджу Путина

Российский диктатор еще имеет возможность контролировать мнение людей о внутренних проблемах в России. Он делает это через различные законы, пропаганду, ограничения. Но ситуация возле Авдеевки, как и вообще на поле боя – ему не подвластна.

Думать людям не запретишь. Они понимают, что происходит что-то не так. Из-за этого Путин паникует. Он выдает абсурдные законы, например, о конфискации имущества, если ты отрицаешь войну,

– отметил Тимочко.

Логические восприятия закона в России уже давно отвергли, так же как и целесообразность определенных военных действий. Понятно, что наступление на Авдеевку – это политический вопрос Путина. Этим и объясняется интенсивность боев в районе города.

Диктатору надо показать, если не результат, то хотя бы движение, какое-то действие. На самом деле россияне были сильно разочарованы в захвате Авдеевки. В свое время Путин и Сергей Шойгу даже говорили о том, что оккупанты ведут на этом направлении активную оборону. Но, наверное, они увидели, что это вызвало недовольство в российском обществе, поэтому решили продолжить наступление.

Оккупанты стянули дополнительные силы

"Россияне не считаются со своими силами и средствами. В районе Авдеевки появилось много бронегрупп, начали дополнительно привлекать авиацию. Со своей стороны, украинская армия также привлекает все, что имеет и активно борется", – подчеркнул председатель Совета резервистов.

Даже сами российские военные говорят о том, что потери, которые они несут в Авдеевке, несоизмеримы. Любому здоровому человеку это просто не укладывается в голову. Поэтому, очевидно, что ситуация в городе сложная, но надо осознавать, что если бы наши военные так стойко не держали оборону или просто вышли из города, то враг занял бы этот хорошо укрепленный район и дальше продолжил наступление в сторону Краматорска, Славянска, Дружковки.

Тогда уже можно говорить о выходе на административные границы Донецкой области. К тому же войска, которые остались, враг точно направил бы на другие направления. Сейчас вокруг Авдеевки скованы огромные силы,

– подчеркнул Тимочко.

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