Ранее открыто тянули ее в сторону Авдеевки: как россияне пытаются скрыть технику от ВСУ

Погода на фронте очень изменчива – за последние две недели уже три раза наступала зима и три раза возвращалась осень. Сейчас украинские бойцы сосредоточены и активно уничтожают технику врага, которую оккупанты подтягивают в район Авдеевки и Горловки.

Россияне изменили стратегию – всячески пытаются скрыть технику от украинских беспилотников. Детальнее о ситуации на Авдеевском направлении рассказал 24 Каналу военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, воюющий вблизи Горловки.

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По словам военного, российские оккупанты в первые дни активных штурмов Авдеевки открыто подтягивали технику. Тогда украинские военные уничтожили немало вражеского вооружения: "Буханки", пушки "Д-30", танки, РСЗО "Солнцепек". Впоследствии оккупанты начали скрывать технику от украинских дронов – перемещались ночью и по лесополосам.

"Несмотря на такие условия, наши разведчики все равно находили цели, по которым мы отрабатывали", – подчеркнул Евгений Иевлев.

Как погодные условия влияют на работу FPV-дронов

Как пояснил боец ВСУ, погодные условия оказывают значительное влияние на работу FPV-дронов. Вопреки всем техническим характеристикам, во время сильных порывов ветра можно лишиться "птички". А самое опасное – дрон со взрывчаткой может занести на позиции украинских военных.

За месяц штурмов Авдеевки и активных действий было впечатлений и ошибок столько, что иногда нужно время. Два – три дня тумана или дождя, когда мы не можем летать, чтобы проанализировать и провести работу над ошибками. Понять, что было не так и почему не удалось,

– объяснил военнослужащий ВСУ.

То есть Вооруженные Силы Украины используют дождливую погоду и туман для переосмысления своей стратегии и проделанной работы. Трудно сказать, используют ли оккупанты так же "паузу" на фронте. Поскольку количество личного состава и техники, которое бросают под Авдеевку, говорит совсем про другое.

свыше 100 танков;

250 других бронемашин;

около полусотни артиллерийских систем;

7 самолетов Су-25;

Заметим! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные под Авдеевкой с 10 октября по 10 ноября уничтожили около 10 тысяч российских оккупантов . Также российская армия потеряла:

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"Я меньше года на "передке" и еще ни разу не видел из "мавиков" такого количества трупов вражеского личного состава, которые лежат и покрывают землю, как сейчас на подступах к Авдеевке", – подытожил Иевлев.

Актуальная ситуация на Авдеевском направлении