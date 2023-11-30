Ранее открыто тянули ее в сторону Авдеевки: как россияне пытаются скрыть технику от ВСУ
Погода на фронте очень изменчива – за последние две недели уже три раза наступала зима и три раза возвращалась осень. Сейчас украинские бойцы сосредоточены и активно уничтожают технику врага, которую оккупанты подтягивают в район Авдеевки и Горловки.
Россияне изменили стратегию – всячески пытаются скрыть технику от украинских беспилотников. Детальнее о ситуации на Авдеевском направлении рассказал 24 Каналу военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, воюющий вблизи Горловки.
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По словам военного, российские оккупанты в первые дни активных штурмов Авдеевки открыто подтягивали технику. Тогда украинские военные уничтожили немало вражеского вооружения: "Буханки", пушки "Д-30", танки, РСЗО "Солнцепек". Впоследствии оккупанты начали скрывать технику от украинских дронов – перемещались ночью и по лесополосам.
"Несмотря на такие условия, наши разведчики все равно находили цели, по которым мы отрабатывали", – подчеркнул Евгений Иевлев.
Как погодные условия влияют на работу FPV-дронов
Как пояснил боец ВСУ, погодные условия оказывают значительное влияние на работу FPV-дронов. Вопреки всем техническим характеристикам, во время сильных порывов ветра можно лишиться "птички". А самое опасное – дрон со взрывчаткой может занести на позиции украинских военных.
За месяц штурмов Авдеевки и активных действий было впечатлений и ошибок столько, что иногда нужно время. Два – три дня тумана или дождя, когда мы не можем летать, чтобы проанализировать и провести работу над ошибками. Понять, что было не так и почему не удалось,
– объяснил военнослужащий ВСУ.
То есть Вооруженные Силы Украины используют дождливую погоду и туман для переосмысления своей стратегии и проделанной работы. Трудно сказать, используют ли оккупанты так же "паузу" на фронте. Поскольку количество личного состава и техники, которое бросают под Авдеевку, говорит совсем про другое.Заметим! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные под Авдеевкой с 10 октября по 10 ноября уничтожили около 10 тысяч российских оккупантов. Также российская армия потеряла:
- свыше 100 танков;
- 250 других бронемашин;
- около полусотни артиллерийских систем;
- 7 самолетов Су-25;
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"Я меньше года на "передке" и еще ни разу не видел из "мавиков" такого количества трупов вражеского личного состава, которые лежат и покрывают землю, как сейчас на подступах к Авдеевке", – подытожил Иевлев.
Актуальная ситуация на Авдеевском направлении
- Британская разведка сообщила, что за последние дни россияне совершили небольшое продвижение в попытке окружить Авдеевку в Донецкой области, однако Украина контролирует коридор в город. Кроме того, с начала октября 2023 года российские войска продвинули линию фронта на этом участке до 2 километров вперед, потеряв при этом тысячи жертв.
- Спикер Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что россияне продолжают наземные атаки группами по 10 – 20 человек в районе Авдеевки.
- Аналитики ISW отметили, что сейчас российские оккупанты ведут наступление на шести направлениях в районе Авдеевки, продолжаются тяжелые бои у коксохима. Несмотря на сложные погодные условия, российские и украинские войска продолжают наземные атаки по всей территории Украины.
- Вопреки большим потерям, войска России продолжают атаковать Авдеевское направление. Впрочем, они безжалостно бросают своих на поле боя умирать и сами убегают. Соответствующее видео опубликовали бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.