Это не город, – военный эксперт объяснил, почему россияне не захватят Авдеевку

Российская армия не оставляет попыток окружить Авдеевку. Однако для нее эта задача будет фактически невозможна из-за ряда особенностей местности и стратегии ВСУ.

Хотя российский диктатор Владимир Путин любой ценой хочет одержать победу на этом участке фронта, для его военных это почти непосильная задача. Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор.

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Путину нужна победа, но ее не будет

Владимир Путин приказал показать положительные результаты в Авдеевке до середины декабря. Дело в том, что 14 декабря российский диктатор впервые с начала полномасштабного вторжения проведет "Прямую линию" с россиянами, которая объединится с итоговой пресс-конференцией.

"Прямая линия с Владимиром Путиным"

Ежегодная мера, во время которой президент России отвечает на вопросы россиян. В ходе подготовки и во время "Прямой линии" любой желающий из России, Ближнего и Дальнего зарубежья может отправить свои вопросы. В общей сложности состоялось уже 19 таких эфиров. 20-й – состоится 14 декабря 2023 года.

"Ему действительно нужна какая-то положительная новость – захват какого-то города, села или хотя бы сельского туалета, для того, чтобы можно было сказать, что есть какая-то "победа", – сказал Роман Свитан.

Поэтому к существенному ухудшению условных условий, в частности снегопадов, перед российскими оккупантами стоит задача любой ценой и с помощью всех имеющихся сил захватить хоть что-то. В этом смысле Авдеевка для них является "лакомым куском".

Авдеевку они не увлекут – это однозначно. Авдеевка – это не город, а укрепрайон, равно как и Бахмут. В Бахмут они вошли, но укрепрайоны не взяли, не прорвали. Мы удерживаем бахмутские высоты, которые и являются теми укрепрайонами, которые окружают Бахмут. А вот сама Авдеевка и является укрепрайоном – это высота,

– подчеркнул военный эксперт.

Самая высокая точка в Авдеевке – это промзона, за которую сейчас идут ожесточенные бои.

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"Окружить Авдеевку невозможно"

Поскольку Авдеевка высотой, удержать ее сейчас гораздо легче, чем потом отбивать. В случае потери города военным придется подниматься из Карловских низменностей, что в результате приведет к большим потерям сил и средств.

Сейчас брошено достаточно сил и средств под Авдеевку, уже снизился определенный дефицит боеприпасов, по крайней мере, об этом говорят наши бойцы. Будем содержать, россияне Авдеевку однозначно не возьмут, это фактически невозможно,

– подчеркнул полковник запаса.

Следует заметить, что россияне пытались захватить Авдеевку не только за последний год. Борьба за город продолжается в течение 10 лет, однако для оккупационной армии эта задача очень сложна.

"Окружить Авдеевку нельзя по разным причинам, основные из которых – правильно выбранный рубеж обороны. То есть один рубеж поддерживает другой. За Авдеевкой есть два гарнизона – тростниковый и карловский, который не даст окружить город", – объяснил Свитан.

Возвращаясь к пресс-конференции Владимира Путина, ожидается, что там он объявит о намерении в очередной раз баллотироваться в президенты. Однако рассказывать об этом он будет точно не на фоне новостей о захвате Авдеевки русскими войсками.

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