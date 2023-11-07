Все неудачи россияне компенсируют работой артиллерии, – Барабаш о боях за Авдеевку

Оккупанты почти месяц не прекращают штурмовать Авдеевку. За последнюю неделю ситуация в корне не изменилась из-за погодных условий.

Поэтому россияне использовали только пехоту для штурмовых действий. Об этом 24 Каналу рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, добавив, что ни одной позиции противник не прорвал. Украинские военные мощно держат линию обороны.

К теме Россияне наступают по всему фронту: как через неделю изменилась карта боевых действий

Активно работает враждебная артиллерия

В это время, по словам Барабаша, российские захватчики продолжают "лезть" в район Авдеевки. Стрелковые бои продолжаются постоянно, днем и ночью.

Все неудачи они компенсируют работой артиллерии по позициям по городу. За прошедшие сутки около 30 массированных обстрелов произошло на территории общины,

– подчеркнул глава Авдеевской МВА.

Кроме того, вчера, 6 ноября, оккупанты сбросили около 6 авиабомб на Авдеевку. Говорить о количестве ракетных или авиационных ударов по позициям Сил обороны трудно, ведь там их больше в несколько раз.

Барабаш подробнее о боях за Авдеевку: смотреть видео

Авдеевка постепенно становится похожей на разбитую Марьинку. До обострения 10 октября не было ни одного уцелевшего дома, а после враг сносит по несколько домов каждый день.

Почему не стоит сравнивать Авдеевку и Бахмут

Барабаш объяснил, что не нужно сравнивать Авдеевку с Бахмутом. Ведь в Бахмут сразу вошли оккупационные войска и начались уличные бои. Больше применялась артиллерия, а авиация работала не по всему городу.

Авдеевка уже превращается в Марьинку. Марьинку просто стирали к фундаменту,

– заметил Виталий Барабаш.

Если украинские воины отбросят оккупантов как можно дальше, все равно не удастся сохранить здания, россияне будут продолжать разрушать город.

Эвакуация в Авдеевке

Как отметил Барабаш, в Авдеевке остается много мирных жителей. Хотя горожане активно записываются на эвакуацию. Однако вчера не удалось вывезти гражданских, ведь россияне мощно обстреливали дорогу.

Вероятно, люди видят, что дальше будет только хуже. Погодные условия будут ухудшаться. Ситуация по обстрелам, по количеству, по плотности, к сожалению, меньше не становится,

– объяснил глава Авдеевской МВА.

Даже люди, которые несколько недель назад не хотели уезжать из Авдеевки, сейчас хотят эвакуироваться. Мирные жители устали от постоянного терроризма россиян.

Оккупанты штурмуют Авдеевку: что известно