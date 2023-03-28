С Юга Авдеевку пытается обойти по меньшей мере дивизия оккупационной армии. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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В Авдеевке начинается период ожесточенных боев

Таким образом, российские захватчики стремятся окружить город.

Авдеевка догоняет Бахмут,

– отметил Жданов.

По его словам, украинское командование приняло решение о полной эвакуации города. Из Авдеевки выходят все коммунальные службы, а также пытаются максимально убедить местных жителей выехать. Ведь враг повсюду применяет тактику выжженной земли.

Так, российские военные равняют с землей любые строения. Соответственно, на этой территории Вооруженным Силам Украины становится очень сложно вести оборону. А уже по выжженной земле оккупанты гонят свою пехоту.

Жданов о ситуации в Авдеевке: смотрите видео

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