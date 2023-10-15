Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик, экс-командир роты "Айдар" Евгений Дикий, заметив, что остается непонятным, почему россияне выбрали именно Авдеевку. Город хорошо укреплен и имеет мощную промышленную зону.
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Какова цель россиян
Наши защитники практически "дожимают" так называемую "линию Суровикина". По словам аналитика, из города Токмак уже уехали работники ФСБ, они вывезли архивы и свои семьи. Еще одним доказательством, что у оккупантов на этом направлении все плохо есть усиление фортификации Крыма и левого берега на Херсонщине.
Для них важно хоть куда-то нас оттащить, чтобы резервы поехали вместо Юга куда-нибудь иначе,
– сказал Евгений Дикий.
Летом россияне наступали на Лиман и Купянск, а теперь решили повторить эту попытку, штурмуя Авдеевку.
Почему выбрали именно этот город
Российские военкоры объясняют наступление тем, что Авдеевка расположена ближе всего к Донецку и оттуда по оккупированным городам работает наша артиллерия. Но в такие объяснения сложно верить, потому что украинские военные находятся там еще с 2014 года.
Евгений Дикий объяснил тактику россиян под Авдеевкой: смотрите видео
Более того, Авдеевка – очень хорошо укрепленный район и мощная промышленная зона.
"Они разбились о нее еще в 2014 году и за полтора года великой войны там не очень двигались. Почему они решили умирать именно под Авдеевкой остается загадкой", – заметил военный аналитик.
Какую тактику использует враг
Россияне усилили авиационное давление, они сбрасывают на город полутонные бомбы. Их могут запускать из-за линии фронта, то есть даже не входя в зону действия нашей ПВО.
Если 500-килограммовая бомба попадает в девятиэтажное здание или даже возле него, то здание складывается, его просто нет. По Авдеевке отрабатывают до 20 таких бомб в день,
– подчеркнул Дикий.
Противник имеет некоторые успехи на флангах возле Авдеевки и приближается к важной дороге, чтобы усложнить нам логистику. По словам аналитика, пока это не создает большой угрозы, потому что в Авдеевке не только крепкая фортификация, но и хорошие запасы, которых хватит надолго. Сегодня наша задача – отбросить оккупантов от трассы.
Во время штурма Авдеевки они повторили свои 4 неудачные попытки штурма Угледара. В прошлом году они так же – растянутыми колоннами – наступали на Угледар. 4 раза они ходили и 4 раза их полностью сжигали,
– рассказал Дикий.
Под Авдеевкой подобная операция повторилась снова. Противник понес большие потери в технике и среди личного состава. Тогда оккупанты решили попробовать новую тактику – наступать малыми группами пехоты без прикрытия. Когда-то они использовали ее, наступая на Бахмут, но повторить не смогли.
Такое впечатление, что они хотели повторить Бахмут, но нет того ресурса, тех людей, которые были тогда,
– подытожил военный аналитик.
Авдеевское направление: актуальная информация
- В Институте изучения войны сообщили, что во время наступления россияне используют большое количество бронетехники, значительно больше, чем обычно в подобных операциях. Их продвижение усложняют оборонительные укрепления, которые сведены вокруг города.
- Во время наступательных действий россияне несут большие потери. На штурм города бросили подразделение "Лавина". Туда входят люди из Горловки, которых принудительно мобилизовали. Сообщалось, что из тысячи пошедших на штурм бойцов живыми вернулись менее сотни. Убитых оставляли на поле боя.
- Спикер Таврического направления Александр Штупун, комментируя ситуацию у Авдеевки, сказал, что для россиян важно захватить город, чтобы показать хоть какую-нибудь победу. Потому противник собрал все, что мог и бросил на штурм. Также Авдеевка может быть важной для россиян из-за господствующих высот.