Такое мнение 24 Каналу выразил военный аналитик, экс-командир роты "Айдар" Евгений Дикий, заметив, что остается непонятным, почему россияне выбрали именно Авдеевку. Город хорошо укреплен и имеет мощную промышленную зону.

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Какова цель россиян

Наши защитники практически "дожимают" так называемую "линию Суровикина". По словам аналитика, из города Токмак уже уехали работники ФСБ, они вывезли архивы и свои семьи. Еще одним доказательством, что у оккупантов на этом направлении все плохо есть усиление фортификации Крыма и левого берега на Херсонщине.

Для них важно хоть куда-то нас оттащить, чтобы резервы поехали вместо Юга куда-нибудь иначе,

– сказал Евгений Дикий.

Летом россияне наступали на Лиман и Купянск, а теперь решили повторить эту попытку, штурмуя Авдеевку.

Почему выбрали именно этот город

Российские военкоры объясняют наступление тем, что Авдеевка расположена ближе всего к Донецку и оттуда по оккупированным городам работает наша артиллерия. Но в такие объяснения сложно верить, потому что украинские военные находятся там еще с 2014 года.

Евгений Дикий объяснил тактику россиян под Авдеевкой: смотрите видео

Более того, Авдеевка – очень хорошо укрепленный район и мощная промышленная зона.

"Они разбились о нее еще в 2014 году и за полтора года великой войны там не очень двигались. Почему они решили умирать именно под Авдеевкой остается загадкой", – заметил военный аналитик.

Какую тактику использует враг

Россияне усилили авиационное давление, они сбрасывают на город полутонные бомбы. Их могут запускать из-за линии фронта, то есть даже не входя в зону действия нашей ПВО.

Если 500-килограммовая бомба попадает в девятиэтажное здание или даже возле него, то здание складывается, его просто нет. По Авдеевке отрабатывают до 20 таких бомб в день,

– подчеркнул Дикий.

Противник имеет некоторые успехи на флангах возле Авдеевки и приближается к важной дороге, чтобы усложнить нам логистику. По словам аналитика, пока это не создает большой угрозы, потому что в Авдеевке не только крепкая фортификация, но и хорошие запасы, которых хватит надолго. Сегодня наша задача – отбросить оккупантов от трассы.

Во время штурма Авдеевки они повторили свои 4 неудачные попытки штурма Угледара. В прошлом году они так же – растянутыми колоннами – наступали на Угледар. 4 раза они ходили и 4 раза их полностью сжигали,

– рассказал Дикий.

Под Авдеевкой подобная операция повторилась снова. Противник понес большие потери в технике и среди личного состава. Тогда оккупанты решили попробовать новую тактику – наступать малыми группами пехоты без прикрытия. Когда-то они использовали ее, наступая на Бахмут, но повторить не смогли.

Такое впечатление, что они хотели повторить Бахмут, но нет того ресурса, тех людей, которые были тогда,

– подытожил военный аналитик.

Авдеевское направление: актуальная информация