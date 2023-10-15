Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик, екскомандир роти "Айдар" Євген Дикий, зауваживши, що залишається незрозумілим, чому росіяни обрали саме Авдіївку. Місто добре укріплене та має потужну промислову зону.

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Яка ціль росіян

Наші захисники практично "дотискають" так звану "лінію Суровікіна". За словами аналітика, з міста Токмак вже виїхали працівники фсб, вони вивезли архіви та свої родини. Ще одним доказом, що в окупантів на цьому напрямку все погано є посилення фортифікації Криму та лівого берега на Херсонщини.

Для них важливо хоч кудись нас відтягнути, щоб резерви поїхали замість Півдня кудись інакше,

– сказав Євген Дикий.

Упродовж літа росіяни наступали на Лиман і Куп'янськ, а тепер вирішили повторити цю спробу, штурмуючи Авдіївку.

Чому обрали саме це місто

Російські військкори пояснюють наступ тим, що Авдіївка розташована найближче до Донецька і звідти по окупованих містах працює наша артилерія. Але в такі пояснення складно вірити, бо українські військові перебувають там ще з 2014 року.

Євген Дикий пояснив тактику росіян під Авдіївкою: дивіться відео

Щобільше, Авдіївка – дуже добре укріплений район і потужна промислова зона.

"Вони розбилися об неї ще у 2014 році й за півтора року великої війни там не дуже рухалися. Чому вони вирішили помирати саме під Авдіївкою залишається загадкою", – зауважив військовий аналітик.

Яку тактику використовує ворог

Росіяни посилили авіаційний тиск, вони скидають на місто півтонні бомби. Їх можуть запускати з-за лінії фронту, тобто навіть не входячи в зону дії нашої ППО.

Якщо 500-кілограмова бомба потрапляє в дев’ятиповерховий будинок або навіть біля нього, то будинок складається, його просто немає. Наразі по Авдіївці відпрацьовують до 20 таких бомб на день,

– наголосив Дикий.

Противник має певні успіхи на флангах біля Авдіївки та наближається до важливої дороги, щоб ускладнити нам логістику. За словами аналітика, наразі це не створює великої загрози, бо в Авдіївці не тільки міцна фортифікація, але й хороші запаси, яких вистачить надовго. Сьогодні наше завдання – відтягнути окупантів від траси.

Під час штурму Авдіївки вони повторили свої 4 невдалі спроби штурму Вугледару. Минулого року вони так само – розтягнутими колонами – наступали на Вугледар. 4 рази вони ходили й 4 рази їх повністю спалювали,

– розповів Дикий.

Під Авдіївкою така операція повторилася знову. Противник зазнав великих втрат у техніці та серед особового складу. Тоді окупанти вирішили спробувати нову тактику – наступати малими групами піхоти без прикриття. Колись вони використовували її, наступаючи на Бахмут, але повторити це не змогли.

Таке враження, що вони хотіли повторити Бахмут, але немає того ресурсу, тих людей, які були тоді,

– підсумував військовий аналітик.

Авдіївський напрямок: актуальна інформація