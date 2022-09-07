Во время спасения людей в Авдеевке полицейские попали под обстрел

Группа полицейских попала под обстрел во время очередного рейда в Авдеевке. Экипаж должен был забрать людей, которые попросили помощи в эвакуации.

Российские войска непрерывно штурмуют Авдеевку. Город подвергается до десяти атак в день и разрушен до основания.

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Как полицейские попали под атаку россиян

В Авдеевке круглосуточно работает полиция. Правоохранители спасают раненых и эвакуируют людей. 7 сентября полицейские попали под штурм россиян.

Начался артиллерийский обстрел, и снаряд разорвался возле полицейских. Поврежден бронированный автомобиль, один из правоохранителей получил минно-взрывную травму и осколочные ранения,

– говорится в сообщении.

Коллеги на месте оказали раненому первую помощь. Они остановили кровотечение и доставили его в больницу. После этого группа все же добралась до местных жителей и вывезла их в безопасное место.

Смотрите видео, как Авдеевку непрерывно штурмуют российские войска:

Оккупанты обстреляли Краматорск и Славянск

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что в Краматорске попали в медицинское учреждение. Мэр Александр Гончаренко сообщил, что жертв в результате удара по психбольнице нет.

А в Славянске россияне обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку. Кириленко рассказал, что в Константиновке под обстрел попал частный сектор – разрушили летнюю кухню.

Кроме того, оккупанты разрушили фермерские помещения в Васюковке и частный дом в Раздоловке. Также россияне нанесли удары по Одрадовке и Ивановке.

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