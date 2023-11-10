Россия потеряла почти 10 тысяч военных в попытках штурмовать Авдеевку: Залужный о месяце боев

10 ноября 2023, 19:10
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Валерий Залужный

Валерий Залужный рассказал, что Россия за месяц штурмов Авдеевки Донецкой области потеряла ориентировочно 10 тысяч врагов. Кроме того, оккупанты там оставили не менее 7 самолетов.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что наши военные мощно сдерживают наступление врага уже месяц. В свою очередь оккупанты продолжают там проводить штурмовые действия.

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Россия уже месяц стремится захватить Авдеевку

Месяц как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц упорных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону,
– написал Залужный.

Украинский генерал отметил, что только за это время наши воины уничтожили:

  • свыше 100 вражеских танков;
  • 250 других бронемашин;
  • ориентировочно 50 артиллерийских систем;
  • 7 самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около 10 тысяч человек,
– заявил Залужный.

Он поблагодарил наших бригад и подразделений, пехоты, артиллеристов, танкистов, разведчиков, операторов дронов, медиков и других. То есть каждому защитнику, каждой защитнице, защищающей Авдеевку.

"Склоняю голову перед теми, кто на щите. Вечная Память и уважение", – сказал Главнокомандующий.

Что происходит на Авдеевском направлении

  • В Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 10 ноября рассказали, что оккупанты на Авдеевском направлении при поддержке авиации вели штурмовые действия восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького Донецкой области.
  • Военные рассказали, что Силы обороны отразили 21 атаку врага. Россия по авиации ударила в районах населенных пунктов Керамик, Бердичи, Авдеевка, из артиллерии и минометов по ориентировочно 20 населенным пунктам. Среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское Донецкой области.
  • Военный эксперт Петр Черник рассказал, что россияне стремятся захватить Авдеевку, чтобы выполнить хотя бы минимальное задание – выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Врагам ведь не удалось победить Украину.

Автор: Діана Квасневська