Россия потеряла почти 10 тысяч военных в попытках штурмовать Авдеевку: Залужный о месяце боев

Валерий Залужный рассказал, что Россия за месяц штурмов Авдеевки Донецкой области потеряла ориентировочно 10 тысяч врагов. Кроме того, оккупанты там оставили не менее 7 самолетов.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что наши военные мощно сдерживают наступление врага уже месяц. В свою очередь оккупанты продолжают там проводить штурмовые действия.

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Россия уже месяц стремится захватить Авдеевку

Месяц как враг начал активно штурмовать Авдеевку. Месяц упорных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону,

– написал Залужный.

Украинский генерал отметил, что только за это время наши воины уничтожили:

свыше 100 вражеских танков;

250 других бронемашин;

ориентировочно 50 артиллерийских систем;

7 самолетов Су-25.

Общие потери противника в живой силе составляют около 10 тысяч человек,

– заявил Залужный.

Он поблагодарил наших бригад и подразделений, пехоты, артиллеристов, танкистов, разведчиков, операторов дронов, медиков и других. То есть каждому защитнику, каждой защитнице, защищающей Авдеевку.

"Склоняю голову перед теми, кто на щите. Вечная Память и уважение", – сказал Главнокомандующий.

Что происходит на Авдеевском направлении