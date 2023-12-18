Россия разрушила Авдеевский коксохим: компания-владелец считает, что его нельзя восстановить

Авдеевка, к которой рвутся россияне, претерпевает все большие разрушения. В "Метинвесте" рассказали, можно ли будет восстановить Авдеевский коксохимический завод.

Погода на Авдеевском направлении в последние дни довольно интересная: с утра плюсовая, а вечером все замерзает. Из-за того, что поля при потеплении превращаются в озера, оккупанты не могут активно атаковать. А еще на морозе быстрее разряжаются батареи дронов.

Смотрите также Давление мощнее, чем на Бахмут: что может ждать Авдеевку в новом году

Что с Авдеевским коксохимом сейчас

Завод находится под контролем украинской армии. Он был неоднократно обстрелян Россией. Они били по нему из всего, что имеют. Я думаю, что восстановить завод будет невозможно,

– говорит СЕО "Метинвест" Юрий Рыженков.

Восстановление завода после войны будет невозможным. Рыженков добавляет, что завод вряд ли нужно будет отстраивать в том виде, какой был до вторжения.

Восстановят ли "Азовсталь"

Авдеевский коксохимический завод производил кокс – это твердое топливо, которое делают из каменного угля и нефти. Крупнейшими потребителями кокса Авдеевского коксохима были завод "Азовсталь" и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. – оба расположены в Мариуполе.

О восстановлении этих заводов "в обозримом будущем речь не идет, пока мы еще не вернулись в Мариуполь", объясняет Рыженков. И, хотя "Метинвест" планирует восстановить "Азовсталь", это будет уже совсем другой завод.

Какая судьба заводов в Мариуполе

Юрий Рыженков считает, что после войны металлургия останется частью Мариуполя, но перестанет являться его основой. Он высказался о будущем курортном потенциале города, который пока оккупирован россиянами.

Туризм может быть основным сектором экономики города. Потенциал также есть в машиностроении, кораблестроении, науке,

– приводит его слова Forbes.

Конечно, туристическое будущее этого города на Азовском море будет зависеть от того, на каких условиях завершится война. Пока нет ответа, кто будет готов жить приехать Мариуполь. И речь не только о том, что придется многое отстраивать или решать проблемы с экологией – даже если все это сделать, проблема с безопасностью остается. От Мариуполя до российской границы менее 50 километров.

Сколько стали производили мариупольские заводы

Forbes приводит следующие данные: в 2021 году "Азовсталь" и "ММК имени Ильича" произвели 8,6 миллиона тонн стали, или 90% всей стали группы "Метинвест". На эти заводы приходилось 40% всего украинского производства металлопродукции. Только четверть стали продавалась в Украине, остальное шло на экспорт. Компания оценила суммарный ущерб от войны более чем в 3,5 миллиарда долларов.

Какая ситуация в Авдеевке сейчас

В начале декабря Нацполиция показала кадры уничтоженного города. "Вчера этот дом стоял – сегодня уже нет. И так каждый день", – говорят они. Однако в Авдеевке работает больница и живут гражданские.