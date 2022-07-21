Оккупанты совершенствуют свои оборонные позиции сразу на нескольких направлениях

россияне дополнительно усиливают оборонительные позиции в трех направлениях. Речь идет об Авдеевском, Новопавловском и Запорожском.

В общем, ситуация на этих трех направлениях довольно напряженная. оккупанты систематически обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 июля.

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оккупанты оборудуют отдельные участки направлений

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, на отдельных участках, враг совершенствует инженерное оборудование оборонных позиций,

– говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы не прекращались. россияне атаковали районы таких населенных пунктов: Веселое, Уманское, Курахово, Новомихайловка, Никольское, Угледар, Золотая Нива, Новополь, Новомайорское, Полтавка, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка и другие. Кроме того, россияне нанесли авиационный удар у Красногоровки и Сладкого.

Какая ситуация на Донбассе

На Краматорском направлении захватчики били из артиллерии по районам Краматорска, Северска, Григорьевки, Звоновки и Спорного. Враг штурмует Ивано-Дарьевку, бои продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются наступать на Бахмут и захватить Углегорскую ТЭС. Однако ВСУ заставили их убегать. В то же время, россияне обстреляли районы населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка, Покровское, Новая Каменка, Бахмут, Вершина, Новолуганское, Зайцево, Торецк и других. Кроме того, атаковали авиацией села Вершина и Белогоровка.

У Новолуганского боевые действия продолжаются. В отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы.

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