Враг исчерпал силы, – заместитель командира 3 ОШБр о наступлении россиян от Авдеевки

На Авдеевском направлении российские оккупанты до сих пор пытаются применять все свои имеющиеся силы и средства. Именно большое количество пехоты, техники и боеприпасов, пытаясь сломить "передний край" украинских военных.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов, отметив, что на сегодня противник успехов не достиг. Бойцы продолжают брать в плен преимущественно "новоприбывших" россиян, которые не имеют боевого опыта.

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"По моему видению и учитывая темп интенсивности боевых действий со стороны противника, враг уже исчерпал силы по достижению оперативных успехов", – отметил майор ВСУ.

В 3 ОШБр прогнозировали, что на Авдеевском отрезке россияне закончат тактическими достижениями без определенного развития на оперативном направлении. Ситуация остается напряженной, но контролируемой украинскими военными.

Кто воюет на Авдеевском направлении

Кудряшов рассказал, что 3 ОШБр с начала обороны Авдеевки и до сих пор берет в плен в основном "свежемобилизованных" оккупантов – тех, кто оказался в российской армии с конца 2023 года или с начала 2024 года.

Это люди без определенного опыта и слаженности, но полностью экипированы формой и вооружены. Имеют технику, которая в больших количествах применяется на переднем крае врага,

– отметил военный.

Какое оружие используют россияне

По словам Родиона Кудряшова, штатная техника и средства поражения оккупантов состоят из наследия от Советского Союза. Это то, в чем у них формально нет проблем, например:

БМП-1, БМП-2, а БМП-3 – уже давно нет на переднем крае;

танки Т-72;

артиллерийское вооружение калибра 152 миллиметра до гаубицы 2C19 "Мста-С";

РСЗО "Град".

По современной технике, например багги, 3 ОШБр неоднократно публиковала видео, где использование этих средств противником является неуспешными.

Они заезжают на заранее подготовленные минные заграждения и разлетаются по украинским полям в разные направления. Противник использует свое преимущество по большому количеству техники, но результата в формате оперативных успехов нет,

– резюмировал майор ВСУ.

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