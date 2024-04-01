Военнослужащий ВСУ Сергей Волков отметил, что россияне неоднократно говорили, что якобы захватили Бердичи. Однако Силы обороны держат часть этого села и дают бой оккупантам.

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Россияне давят на позиции ВСУ возле Бердичева

Волков отметил, что на Авдеевском направлении сейчас идут бои по крайним позициям. В частности, непрерывно идет бой на западной части Авдеевского фронта.

Военнослужащий отметил, что российские военные на Авдеевском направлении давно не двигались колоннами техники.

Недавно они пошли так большим количеством танков и бронированных машин. Это свидетельствует, что им крайне важен это направление. Это был неудачный штурм для них, эти колонны были разбиты, они пошли назад,

– рассказал Волков.

Обратите внимание! Вероятно, говорится о победном бое украинских военных с захватчиками, состоявшемся 30 марта. Журналисты Forbes отметили, что тогда 25 бригада смогла уничтожить рекордно большую танковую колонну российских захватчиков. Оккупанты в свою очередь применяли 36 танков и 12 боевых машин.

Какая ситуация на Авдеевском направлении сейчас