Военнослужащий ВСУ Сергей Волков отметил, что россияне неоднократно говорили, что якобы захватили Бердичи. Однако Силы обороны держат часть этого села и дают бой оккупантам.
К теме Безумный штурм под Авдеевкой: враг за день бросил 36 танков, треть из которых россияне потеряли
Россияне давят на позиции ВСУ возле Бердичева
Волков отметил, что на Авдеевском направлении сейчас идут бои по крайним позициям. В частности, непрерывно идет бой на западной части Авдеевского фронта.
Военнослужащий отметил, что российские военные на Авдеевском направлении давно не двигались колоннами техники.
Недавно они пошли так большим количеством танков и бронированных машин. Это свидетельствует, что им крайне важен это направление. Это был неудачный штурм для них, эти колонны были разбиты, они пошли назад,
– рассказал Волков.
Какая ситуация на Авдеевском направлении сейчас
- В Генеральном штабе ВСУ вечером 1 апреля опубликовали отчет о ситуации на фронте. Военные рассказали, что на Авдеевском направлении наши защитники отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
- В то же время в этот день противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Александрополь, Орловка, Уманское, Яснобродовка, Карловка, Очеретино Донецкой области. Артиллерийских. Также минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Уманское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.
- Ранее заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказывал, что враг продолжает свои штурмы на отрезке населенных пунктов Бердичи – Семеновка – Орловка – Тоненькое. Однако отдельное внимание, по словам майора, вражеская армия уделяет и несет сумасшедшие потери непосредственно в Орловке.