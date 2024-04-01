Військовослужбовець ЗСУ Сергій Волков наголосив, що росіяни неодноразово казали, що буцімто захопили Бердичі. Однак Сили оборони тримають частину цього села та дають бій окупантам.

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Росіяни тиснуть на позиції ЗСУ біля Бердичів

Волков зазначив, що на Авдіївському напрямку зараз точаться бої по крайніх позиціях. Зокрема, безперервно йде бій на західній частині Авдіївського фронту.

Військовослужбовець наголосив, що російські військові на Авдіївському напрямку давно не рухались колонами техніки.

Нещодавно вони пішли так великою кількістю танків та броньованих машин. Це свідчіть про те, що їм вкрай важливий цей напрямок. Це був невдалий штурм для них, ці колони були розбиті, вони пішли назад,

– розповів Волков.

Зверніть увагу! Ймовірно, мовиться про переможний бій українських військових із загарбниками, що відбувся 30 березня. Журналісти Forbes зазначили, що тоді 25 бригада змогла знищити рекордно велику танкову колону російських загарбників. Окупанти своєю чергою застосовували 36 танків та 12 бойових машин.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку зараз