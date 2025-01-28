На российской авиабазе "Миллерово" появилось много новых ангаров, укрытий и систем ПВО

На авиабазе "Миллерово" в Ростовской области России появились новые позиции ПВО, которых еще в октябре 2024 года там не было. На месте открытых стоянок самолетов построены или строятся ангары.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, изученные "Радио Свобода", пишет 24 Канал.

Смотрите также Даже не прячутся: что россияне в большом количестве начали завозить на оккупированные территории

Новые ангары, укрытия и системы ПВО

Чтобы продолжать использовать военные аэродромы вблизи границы для ударов по Украине, Россия устанавливает на них новые системы ПВО и строит ангары для самолетов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Так, на авиабазе "Миллерово" в Ростовской области появились новые позиции ПВО С300/400, которых здесь не было еще в октябре прошлого года, на месте открытых стоянок самолетов построены или строят ангары,

– пишут в "Радио Свобода".

Там указывают, что строительство ангаров также зафиксировано на авиабазе Бельбек в аннексированном Крыму и на аэродроме Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.

Что появилось на авиабазе "Миллерово": смотрите видео