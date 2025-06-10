После операции СБУ "Паутина" авиабазу Оленья покинули все Ту-95, – OSINT-аналитик

В начале июня СБУ провела спецоперацию "Паутина". По состоянию на 7 июня (после этой спецоперации) российскую авиабазу Оленья покинули все бомбардировщики Ту-95.

А насчет рабочего состояния Ту-22, которые там остались, есть вопросы. Об этом пишет OSINT-исследователь MT Anderson, анализируя спутниковые снимки, информирует 24 Канал.

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После "Паутины" авиабазу Оленья покинули все бомбардировщики Ту-95

OSINT-исследователь MT Anderson опубликовал соответствующее сообщение в соцсети Х (ранее твитер) 10 июня.

Авиабаза Оленья. В Мурманской области продолжается уборка после сверхуспешных ударов Украины. Фотографии, сделанные 5 июня и 7 июня, показывают, что именно осталось от авиабазы. Один самолет Ту-95 улетел 5 июня, 7 июня его уже не было. Все еще остается несколько Ту-22, но кто знает, какие из них сейчас находятся в рабочем состоянии,

- написал он.



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Напомним, что недавно СБУ провела операцию по уничтожению российской стратегической авиации. В рамках операции "Паутина" враг потерял немало своих самолетов.

Так, служба безопасности Украины провела беспрецедентную и уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу России, где дислоцируется вражеская авиация.

В результате ударов дронами были поражены десятки самолетов, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160, о чем сообщал Глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.