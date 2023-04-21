"Бомбезный вечер в БНР": сеть взорвалась мемами после авиабомбы в Белгороде
Российскому Белгороду в последнее время спокойно не живется. Накануне россияне сбросили там авиационную бомбу.
Россияне не жалеют даже своих граждан, поскольку сами на себя выпустили авиационную ФАБ-1500 общим весом около 1500 килограммов. В сети насмехаются над этим инцидентом и создают мемы. 24 Канал.
Кстати говоря Авиабомба упала в Белгороде: показываем на карте русский город
Бомбезный вечер в Белгороде
Активист Сергей Стерненко пожелал Белгороду "вечного прилета". Украинцы в сети отмечают, что вечер в Белгороде действительно "бомбезный".
Судя по тому, что происходит в Белгороде, россияне сменили свой традиционный лозунг "своих не бросаем". Вместо него будет "бросаем на своих".
Новая угроза для "БНР" / Фото Сергея Стерненко
Бомбезный вечер в Белгороде / Фото Ивана Магуряка
"Путин, добивай Белгород" / Фото с твиттера
Своя атмосфера в Белгороде / Фото "Баба и кот"
"Белгород, спишь?" / Фото Koptev.design
Новый лозунг окупантов / Фото с телеграмму
Что произошло в Белгороде / Фото с твиттера\
Все летит на Белгород / Фото SobiNews
Бдительность российского ПВО / Фото с твиттера
Что известно об инциденте в Белгороде
- Россияне 10 апреля выпустили на Белгород авиационную ФАБ-1500 общим весом около 1500 килограммов. На месте падения образовалась воронка радиусом 20 метров.
- В результате этого три человека пострадали. У одного пострадавшего закрыта черепно-мозговая травма, другой женщине стало плохо от взрыва.
- Жителей соседнего дома решили расселить.
- В Офисе Президента и СНБО объяснили столь странные действия россиян. Дело в том, что враг таким образом хочет запугать россиян и нагнетает эскалацию.