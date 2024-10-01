Способны пробивать бетонные укрытия: США заказали для Украины авиабомбы GВU-39

Стало известно, что Пентагон заключил контракт с Boeing на производство авиабомб GВU-39 для собственных Воздушных сил и иностранных заказчиков. Среди стран, которые получит эти снаряды, есть и Украина.

Отмечается, что контракт заключен на максимальную возможную сумму 6,9 миллиарда долларов. Он предусматривает производство и поставку неопределенного количества бомб малого диаметра GBU-39/B ориентировочно до 31 декабря 2035 года.

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Украина получит GBU-39

Кроме США, эти авиабомбы получат Япония, Болгария и Украина.

Напомним, что украинские Воздушные Силы адаптировали советские боевые самолеты под применение американских авиабомб GBU-39. Также такие бомбы малого диаметра могут применять и украинские истребители F-16.

Что известно о бомбе GBU-39

Американская высокоточная бомба GВU-39 имеет массу 130 килограммов и диаметр около 190 мм и длину около 1,8 метра. Максимальная дальность полета до 110 километров при условии сброса с большой высоты. Бомба имеет крылья, которые раскладываются в полете, что позволяет существенно увеличить дальность поражения целей. Во время пикирования на цель с большой высоты благодаря вольфрамовому наконечнику боеприпас способен пробивать бетонные укрытия. Система подрыва предоставляет возможность выбора между воздушным подрывом и задержкой взрыва после попадания. Как сообщают СМИ, GВU-39 не поддаются воздействию российских систем радиоэлектронной борьбы. Кроме того, малые размеры затрудняют обнаружение и перехват этих бомб российскими средствами ПВО.

К слову, во время визита Зеленского в США Джо Байден объявил о новом военном пакете помощи Украине на почти 8 миллиардов долларов. Туда вошли, в частности, авиабомбы Joint Standoff Weapon, которые способны поражать цель на расстоянии до 130 километров.