Авиация России 2 мая не была активной, но без работы наша ПВО не осталась: потери врага

Вражеская авиация в течение 2 мая фактически не попадала в зону действия украинской противовоздушной обороны. В то же время оккупанты продолжают бить ракетами по мирным людям.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Заметили, что россияне запускают все больше беспилотных летательных аппаратов.

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Благодаря таким средствам, враги дают указания для артиллерии, производят воздушную разведку и корректируют огонь.

Успехи украинцев

Противовоздушная оборона за 2 мая ликвидировала восемь российских воздушных целей. Речь идет об 1 беспилотнике "Форпост" и 7 беспилотниках "Орлан-10".

Стоит отметить, что "Форпост", сбитый подразделением ЗРВ воздушного командования "Юг", является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в 7 миллионов долларов,

– рассказали защитники.

Объяснили, что "Форпост" является лицензированным израильским аналогом Searcher. Российское министерство обороны заявило, что в 2019 году все запчасти устройства прошли импортозамещение.

На беспилотнике вроде бы установили российское программное обеспечение. Поэтому они могут транспортировать контейнер с ракетой ПТР. Оккупанты хвалятся, что аналогов этому нет.

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"Авиация Воздушных Сил продолжает бить оккупантов с воздуха, нанося мощные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе рашистов разными видами вооружения", – добавляют защитники.

Обратите внимание – еще одна победа Вооруженных Сил Украины: смотрите видео

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