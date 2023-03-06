Сбросили бомбу – потеряли самолет, – летчик-инструктор о работе российской авиации на фронте

Российские захватчики сбрасывали фугасные бомбы на Украину, в частности с помощью Су-34. Делая это, оккупанты теряли самолет, поэтому такой полет для них – это некий "билет в одну сторону".

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, чтобы сбросить бомбу, россиянам приходится подниматься на большую высоту, и они сразу же попадают под удар нашей ЗРК.

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Оккупанты сбросили бомбу – потеряли самолет

Свитан отметил, что оккупанты потеряли Су-34 под Енакиевым, который решал вопрос сброса бомбы, ведь оттуда до Авдеевки 30 километров. Вражеский самолет сбили наши защитники из Никопольского зенитно-ракетного полка.

Он объяснил, что самолет должен подняться на высоту более 10 километров, разогнаться практически до сверхзвуковой скорости и сбросить бомбу, чтобы она пролетела дольше. Ведь это свободно падающая и планирующая бомба. Максимальное отклонение составляет до 50 километров, но это уже должен быть ветер, а не самолет, чтобы разогнать и сбросить ее.

Поэтому, по словам летчика-инструктора, ничего страшного в этих бомбах нет. Россиянам же гораздо проблематичнее стало это делать после того, как мы уничтожили их самолет. К тому же бомбу можно сбить в режиме падения, но нам для этого не хватает самолетов.

Они год назад уже работали этими бомбами, а отказались из-за того, что при сбросе одной бомбы теряли самолет,

– сказал Свитан.

Теперь же, отметил он, оккупанты попробовали еще раз. А после того, как потеряют еще несколько самолетов, снова положат эти бомбы на свой склад, поскольку у россиян их не так много.

Свитан рассказал, как оккупанты теряют самолеты во время сброса бомб: смотрите видео

Для россиян это "билет в одну сторону"

Полковник ВСУ в запасе объяснил, что на высоте более 50 метров луч локатора любой системы зенитно-ракетного комплекса видит вражеский самолет. Если же лететь ниже 50 метров, то локатор не видит и тогда сбить его может только ПЗРК, то есть, условно говоря, военный из "Стингера" или "Иглы".

Поэтому россияне выходят на предельно низкой высоте – около 30 метров, отстреливаются за 5 километров до линии фронта, чтобы не попасть под наш ПЗРК,

– заявил Свитан.

Чтобы сбросить бомбу, добавил он, россиянам приходится подниматься на большую высоту, после чего сразу же попадают под удар нашей ЗРК. Поэтому для окупантов это "билет в одну сторону" – повезет или не повезет.

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