Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, щоб скинути бомбу, росіянам доводиться підніматися на велику висоту й вони одразу ж потрапляють під удар нашої ЗРК.

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Окупанти скинули бомбу – втратили літак

Світан зауважив, що окупанти втратили Су-34 під Єнакієвим, який розв'язував питання скидання бомби, адже звідти до Авдіївки 30 кілометрів. Ворожий літак збили наші захисники із Нікопольського зенітно-ракетного полку.

Він пояснив, що літак має піднятися на висоту понад 10 кілометрів, розігнатися практично до надзвукової швидкості й скинути бомбу, щоб вона пролетіла довше. Адже це бомба, яка вільно падає та планує. Максимальне відхилення становить до 50 кілометрів, але це вже має бути вітер, а не літак, аби розігнати й скинути її.

Тому, за словами льотчика-інструктора, нічого страшного в цих бомбах немає. Росіянам же набагато проблематичніше стало це робити після того, як ми знищили їхній літак. До того ж бомбу можна збити в режимі падіння, але нам для цього бракує літаків.

Вони рік тому вже працювали цими бомбами, а відмовилися через те, що під час скидання однієї бомби втрачали літак,

– сказав Світан.

Тепер же, зазначив він, окупанти спробували ще раз. А після того, як втратять ще кілька літаків, то знову покладуть ці бомби на свій склад, оскільки в росіян їх не так багато.

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Для росіян це "квиток в один бік"

Полковник ЗСУ в запасі пояснив, що на висоті понад 50 метрів промінь локатора будь-якої системи зенітно-ракетного комплексу бачить ворожий літак. Якщо ж летіти нижче за 50 метрів, то локатор не бачить і тоді збити його може лише ПЗРК, тобто, умовно кажучи, військовий зі "Стінгера" чи "Ігли".

Тому росіяни виходять на гранично низькій висоті – близько 30 метрів, відстрілюються за 5 кілометрів до лінії фронту, щоб не потрапити під наш ПЗРК,

– заявив Світан.

Аби скинути бомбу, додав він, росіянам доводиться підніматися на велику висоту, після чого вони одразу ж потрапляють під удар нашої ЗРК. Тому для окупантів це "квиток в один бік" – пощастить чи не пощастить.

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