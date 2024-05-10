Каково реальное состояние российской авиации и сможет ли Украина достичь паритета в небе

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Согласно всем военным стандартам, господство в небе является решающим фактором для доминирования над врагом во время боевых действий любой интенсивности. Когда российская армия пошла на нас большой войной, вражеские пилоты очень быстро выяснили, что опасность для них кроется буквально везде. Вместо того чтобы совершенно безнаказанно бомбить украинские города, военные преступники несли пусть и не очень большие, но ощутимые потери.

Героическая работа защитников Украины привела к тому, что россиянам пришлось существенно ограничить использование авиации для ударов по прифронтовым зонам где-то с апреля 2022-го. Однако после массового появления у врага модулей планирования и коррекции, россияне по крайней мере частично господствовали в нашем небе. Это чувствуют как бойцы на фронте, так и на приграничных территориях Сумщины и Черниговщины, а также в многострадальном Харькове.

Преимущество армии насильников и убийц позволяет им продвигаться вперед, стирая с земли новые и новые населенные пункты, тогда как Украина вынуждена применять собственную авиацию очень ограниченно. Впрочем, ситуация с российскими военно-космическими силами не столь радужная, как об этом говорят в кремлевской пропаганде. Захватчики имеют огромное количественное преимущество в боевых действиях против Украины, но очень существенно отстают в технологическом плане от стран первого мира.

Какой запас прочности имеют российские ВКС, почему Су-57 могут считаться полубоеспособными, а также можно ли хоть в какой-то перспективе говорить о возможности паритета в небе, читайте интервью с авиаэкспертом и ведущим научным сотрудником НАУ Валерием Романенко.

Потери россиян в авиации далеки от критических

Согласно официальным данным Генштаба и ГУР, в 2024 году Силы Сопротивления уничтожили и поразили целый ряд российских самолетов. Речь идет не только о применении дальнобойных комплексов ПВО, но и об атаках на вражеские аэродромы с помощью беспилотников. Впрочем, нельзя утверждать, что все эти удары серьезно повлияли на способность оккупантов наносить удары по военным и гражданским объектам Украины.

Фактически единственными действительно болезненными потерями врага за этот год было уничтожение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сбивание стратегического бомбардировщика Ту-22М3, к сожалению, не повлекло такого серьезного психологического воздействия на россиян, как, например, потеря крейсера "Москва" или потопление десантных кораблей. Тем более россияне официально объяснили падение борта технической неисправностью,

– говорит Романенко.

Что же касается ДРЛО, то их поражение является принципиальным. Первый А-50 военные преступники потеряли за 100 с чем-то километров от нашей границы, второй – за 250. С учетом того, что зона обзора такого борта достигает примерно 300 километров, россияне встали перед выбором: либо рисковать другими редкими машинами, либо же передвигать эти самолеты на работу из глубины своей территории с возможностью видеть только линию боевого соприкосновения.



Момент попадания ракеты в российский А-50 / Скриншот из российских видео

Так что сейчас россияне фактически и используют А-50 практически только для ПВО Крыма. Когда имеют подозрение, что мы будем наносить удары с Су-24 по полуострову, они пригоняют на несколько дней борт ДРЛО "поболтаться" в воздухе. Причем прилетает он не со своей основной базы в Иваново, а с Ахтубинска, который используется как своеобразный временный оперативный аэродром,

– добавляет эксперт.

По состоянию на сейчас, как констатирует Романенко, в Москве до сих пор не приняли решение об использовании А-50. Забыть о них как об очень удобном средстве разведки или же рисковать. При этом в случае потери бортов заменить их захватчикам будет очень трудно, поскольку все, что связано со сложной радиоэлектроникой, является больным местом для путинских инженеров. Количество А-50 является крайне ограниченным, а самолет, который планировался им на замену – А-100 "Премьер" по большому счету еще проходит испытания, и вообще является больше штучным изделием, чем массовым.

Наши защитники, кстати, были близки к поражению этого самолета во время атаки по Таганрогу. Беспилотник прилетел в то место, где накануне стоял этот борт, но россияне перед этим почему-то завели его в ангар. Удар, к сожалению, прошелся по пустому месту. Так что каких-то простых решений для захватчиков пока не существует. Когда ДРЛО чувствовали себя в безопасности, оккупанты могли видеть объекты в нашем воздушном пространстве на большом расстоянии. Грузовые Ан-26 – на километров 500, истребители – где-то на 300, крылатые ракеты – на 250. Пока же обнаружить их для захватчиков является проблемой,

– объясняет эксперт.

Удары по Крыму еще не изменили диспозицию

Кроме того, по словам Валерия Романенко, пока нельзя говорить о том, что передача Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS может существенно помочь проредить российскую авиацию. К сожалению, поражения, что нанесли Силы обороны, пока не привели к перебазированию своих бортов на территорию страны-агрессора.

Пока что все удары были локальными. Была атака по Бердянску, когда пострадали вертолеты К-52. Но, согласно порталу Oryx, за всю полномасштабную войну таких "вертушек" потеряли лишь 35 из примерно 140 имеющихся. Более того, эти вертолеты россияне еще и могут выпускать. В целом потери авиации я оцениваю как 15 – 20%, не более. Это очень далекий до критического показатель, который враги могут более или менее перекрыть производством,

– добавляет Романенко.

Поражение же российских систем противовоздушной обороны является более чувствительными для врага. Однако в том же Крыму путинские приспешники сконцентрировали такое количество комплексов, что несмотря на регулярные атаки существенной дыры еще не образовалось.



Уничтоженные пусковые российских С-400 в Джанкое / Фото из вражеских соцсетей

Мы прицельно и правильно бьем по пунктам управления и всей системы ПВО, и по командному пункту дивизии. По командному пункту авиации, штаба. По пусковым установкам. Но когда в СМИ пишут, что уничтожили несколько С-400, надо оценивать это спокойнее. Во-первых, речь идет только о пусковых установках или что-то из радиолокаторов. Во-вторых, те ATACMS, которые нам передали, не способны уничтожить подобную технику, а могут только серьезно ее повредить. Кассетные боеголовки имеют внутри суббоеприпасы с поражающими элементами, но они даже не способны прошить броню насквозь. Ими можно изрешетить кузов грузовика, прицеп с радиоэлектронным оборудованием, пусковые контейнеры ракет, радар или дюралевую авиационную технику, однако не уничтожить их полностью. В основном и самолеты, и вертолеты, и комплексы ПВО после таких ударов остаются пригодными к ремонту,

– говорит эксперт.

Украинских "Шахедов" пока нет

Так что американские баллистические ракеты все же способны более эффективно поражать личный состав врага на открытых участках, тогда как Storm Shadow и Scalp действительно могут уничтожать важные российские объекты и подрывать способность авиационных группировок к выполнению своих задач.

Благодаря французским и британским дальнобойным ракетам мы можем наносить ощутимые удары по оккупантам. Потому что наши беспилотники пока не настолько мощные, ведь не несут достаточное количество взрывчатки. Удары по НПЗ очень эффективны просто потому, что во время их атак главное – поджечь нужный объект. Если же речь идет о командном пункте, заводе или каком-то аналогичном мощном сооружении, то имеющейся полезной нагрузки точно недостаточно для существенных разрушений,

– объясняет Романенко.

Например, российско-иранские БПЛА Shahed несут около 50 килограммов взрывчатых веществ, однако в "Алабуге" очень хотят увеличить этот показатель. Пока самый дальнобойный дрон, которым работали украинские защитники, может поднять в воздух 16 килограммов.

Наверное, все помнят удар по штабу Черноморского флота. Так вот Storm Shadow – это почти полтонны взрывчатки. Могли бы мы достичь такого же успеха с применением только наших дронов-камикадзе? Вопрос риторический. Пока что, я считаю, мы не изготовили украинского аналога "Шахеда",

– добавляет эксперт.

Не сильно меняют ситуацию и беспилотники, изготовленные на базе легкомоторных самолетов. С одной стороны, это решение является дешевым, а борта несут фугасные авиационные бомбы. С другой – противодействовать этой авиации россиянам значительно проще.



БПЛА на базе самолета SWIFT ориентировочно может стоить 55 тысяч долларов. К примеру, "Бобер", на который собирал Сергей Притула, стоит почти вдвое больше. Кроме того, самолет можно не использовать как камикадзе – иногда мы просто сбрасываем с них бомбы и возвращаем носитель. Можно и запускать их в один конец, однако им легко противодействовать. У того же "Шахеда" размах крыльев – почти три метра, тогда как легкомоторные самолеты втрое больше. Их легко обнаружить и поразить системами ПВО. Единственный плюс – мы не рискуем жизнями людей. Однако у нас были попытки залета на такой авиации во вражеское пространство. Одного из пилотов легкомоторного самолета россияне даже взяли в плен,

– объясняет Романенко.



Бороться с беспилотниками на базе легкомоторных самолетов россиянам значительно проще / Фото российских псевдоСМИ

Кроме того, если комплексы иранского производства можно направлять для атак по объектам возле линии фронта, где сосредоточено немалое количество ПВО, беспилотники из переделанных легкомоторных самолетов для этого совсем не подходят: они слишком большие и медленные. Поэтому Украина может использовать в приграничных зонах или на территории России, но отнюдь не возле линии фронта, где высокая плотность ЗРК и РЛС.

Так что, как бы там ни было, по состоянию на начало мая 2024-го россияне имеют очень существенное преимущество над Украиной в авиации и противовоздушной обороне. Благодаря тому, что пилоты в основном чувствуют себя безнаказанными, они ежедневно наносят удары десятками крылатых бомб по нашим городам. При этом решение с модулями УМПК к ФАБам является дешевым, эффективным и массовым. Уменьшить угрозы Киев сможет, только когда получит возможность отгонять вражеские борта от пусковых рубежей.

Если пилоты будут знать, что их вылет с большим шансом закончится сбиванием, они просто не будут выполнять задания. С апреля 2022 и вплоть до появления универсальных модулей планирования и коррекции их авиация работала только с кабрирования. То есть очень осторожно подлетала к линии фронта, поднимала носы, и пускала неуправляемые снаряды. Сейчас они могут практически нелимитировано бомбить приграничье и линию боевого соприкосновения. Просто прицепив к бомбам образца 1954 и 1962 годов крылья. Китайцы дают россиянам станки для массового изготовления таких бомб, поэтому они особо не задумываются, берут не интеллектом, а количеством,

– объясняет эксперт.



ФАБы с модулем УМПК – огромная проблема для Украины / Фото из телеграма Combat footage UA

Самолеты из Казахстана могут немного помочь

Не способны будут существенно повлиять на ситуацию и борта, которые США якобы выкупили у Астаны для Украины. Среди всей номенклатуры самолетов, по мнению Романенко, интересными для Киева могут быть только Су-24. Если их даже невозможно восстановить, всегда можно использовать фюзеляжи в качестве приманки для российских "Искандеров" и "Кинжалов".

МиГ-23 и МиГ-27 – нам вообще не нужны, поскольку и сами имеем много этих машин на базах хранения. МиГ-29, если казахи хранили их в нормальном состоянии, могут немного нас усилить. Возможно, как конструктор соберем из пяти один боеспособный. Так что нам нужны только Су-24 в качестве единственных носителей Storm Shadow и Scalp, потому что адаптация этих ракет к F-16 потребует времени. Да и без того у них хватит неотложных задач. Конечно, у американских истребителей, которые мы долго ждем, есть свой аналог "толстых ракет". С JASM-ER, например, можно было бы просто вынести все заводы в европейской части России, однако вопрос, нам вообще их будут передавать. И бить по территории страны-террориста вряд ли позволят. Впрочем, есть и много целей на наших оккупированных землях,

– говорит Романенко.

Штаты не отступаются от договоренностей с россиянами

Многие американские и европейские эксперты и бывшие военные говорят, что Украине надо позволить поражать объекты в России с помощью западного оружия, однако постоянные табу могут указывать на существование определенных договоренностей между Белым домом и Москвой.

Россияне постоянно меняют правила игры, однако, судя по всему, американцы дали им какие-то обещания, а теперь не могут от них отступиться. Страдаем от этого мы, потому что фактически сопротивляемся со связанными руками. Удары по НПЗ имеют свое влияние, однако не факт, что враг не сможет со временем защитить заводы, установить комплексы РЭБ, перекрыть объекты сетками, которые наши легкие дроны не пробьют,

– добавляет эксперт.



Защита от налетов украинских БПЛА / Фото "Мариуполь Сопротивление"

Россияне способны быстро адаптироваться

Кроме быстрого создания нового, эффективного и не очень технологичного оружия, нация убийц, к сожалению, демонстрирует незаурядный талант к обучению. Например, когда реактивные снаряды GLMRS начали ну очень донимать оккупантов, те отправили на фронт группы инженеров для исследований и подготовки предложений по противодействию смертельному оружию. Российские специалисты поняли, как именно стоит настраивать системы РЭБ, чтобы прилеты с HIMARS не были столь точными. Именно так россияне начали ставить активные помехи на тех участках фронта, на которых могли обеспечить плотность средств радиоэлектронной борьбы.

Если бы эксперты просто передали эти данные "по инстанции" – то есть в соответствующее управление Генштаба, те бы заказали разработку систем противодействия каким-то научно-исследовательским организациям, потом проводились бы долговременные испытания, то на поиск решения понадобилось бы года три минимум. Но враги просто проехались по частям и передали информацию командирам. Они действительно способны быстро адаптироваться,

– объясняет эксперт.

Из-за вражеского противодействия средств РЭБ значительно снизились и эффективность высокоточных снарядов M982 Excalibur, развеялись надежды на бомбы GLSDB.

Новая авиабаза на Белгородчине не несет угроз

К сожалению, россияне показывают способность не только учиться новым методам ведения войны, но и развивать собственную инфраструктуру для убийства украинцев. Так, они уже заканчивают возведение аэродрома в Белгородской области в 75 километрах от наших границ.

Впрочем, после ввода в эксплуатацию эта база вряд ли добавит врагам новых возможностей, поскольку окажется под огневым контролем Сил обороны.

Строительство аэродрома началось еще в 2022-м, когда россияне рассчитывали на совсем другой ход боевых действий. Согласно заложенным параметрам, они хотят получить оперативный аэродром со взлетно-посадочной полосой в 1 800 метров. Такие аэродромы строятся для того, чтобы продвинуть фронтовую авиацию ближе к району активных боевых действий, чтобы не нужно было часами лететь. Судя по всему, хотят применять с него штурмовики Су-25. Однако мы сможем ударить по базе и с "Ольхи", и с беспилотников. Если не по самолетам, то по ВПП. Перебиваешь ее где-то посередине, и аэродром отдыхает, пока не затвердеет бетон на "заплатках",

– добавляет эксперт.



Взлетно-посадочная полоса нового аэродрома на Белгородчине / Фото с Х RedIntelPanda

В Су-57 постоянно отказывает главное оборудование

Впрочем, с авиацией, РЭБ и ПВО у россиян совсем не все так хорошо, как они рассказывают. Имея значительное преимущество перед Украиной, россияне напрочь отстают от стран первого мира. Например, их "новейший" истребитель Су-57, позиционируемый как якобы пятого поколения, на самом деле совсем не является таковым. Проект, который разрабатывали с 2001 года, на который потратили миллиарды долларов как российских, так и индийских денег, оказался по большому счету провальным.



Су-57 практически небоеспособны, но красиво выглядят / Фото российских пропагандистов

Не зря Нью-Дели еще в 2018-м отказался от такого сотрудничества с Москвой, поскольку всем было очевидно, что Россия не сможет построить самолет именно пятого поколения. Даже в условиях полного доступа к западным деталям и отсутствия санкций, путинские инженеры не стянули бы настолько технологичного изделия, чтобы их истребитель полностью соответствовал базовым требованиям к подобным машинам.

Согласно концепции пятого поколения, двигатель борта должен быть защищен от соответствующего радиоэлектронного оборудования. Максимально защищен от теплового излучения. Этого россияне не сделали. У них до сих пор все построенные Су-57 имеют двигатели так называемого первого этапа. Такие же, как стоят на четвертом плюс-плюс поколении – на Су-35 и Су-34,

– объясняет Романенко.

Вообще же к истребителям пятого поколения выдвинуто два главных требования: они должны быть созданы по технологиям малой заметности и глубоко интегрированы в автоматизированные системы управления других родов войск. То есть, например, американские пилоты могут увидеть зенитный комплекс и не входя в опасную зону напрямую передать всю информацию о нем ближайшему артиллерийскому подразделению сухопутных войск. Фактически летчик может сам управлять уничтожением этой ЗРК со своего борта. Россиянам подобные вещи не доступны из-за отсутствия эффективных систем передачи тактической информации, и это одна из главных причин, почему Су-57 нельзя называть новейшим.

Кроме того, у столь распиаренных пропагандой истребителей постоянно выходят из строя два самых главных компонента – радиолокационный комплекс системы управления вооружением, а также компьютер, от которого зависит вообще работа всех систем самолета. Проще говоря, ломаются элементы, которые отвечают за обнаружение целей и наведение по ним ракет, а также компьютер, от которого зависит вообще работа всех систем.

Сенсорная часть Су-57 – это так называемые изделия Ш-121 и вычислительная машина, "мозги" самолета. Последние управляют прицеливанием, вооружением, работой ряда систем, а главное – даже полетом. Потому что самолеты этого четвертого и пятого поколения, они нестабильны по тангажу. Для повышения вертикальной маневренности они сделаны так, что все время компьютер должен поддержать горизонтальность их полета. Бортовой компьютер также занимается обработкой информации для всей авионики самолета,

– добавляет эксперт.

Чтобы показать на дисплее тактической обстановки местонахождение борта, цифровую карту, скорость, цели и расстояния до них, нужен очень мощный процессор. Для непосредственного сбора информации задействована радиолокационная система, которая в Су-57 расположена по всему самолету, а не только в носовой части. Есть радары переднего и бокового обзора и тому подобное.

И вот оказывается, что Ш-121 и БЦВМ ИМА БК – бортовой компьютер – низкого качества и постоянно отказывают. В конце прошлого года россияне собирали совещание с представителями всех ведущих предприятий и конструкторских бюро аэрокосмической и приборостроительной отраслей, чтобы разобраться, почему так произошло. Требовали, чтобы все специалисты представили углубленный анализ ситуации и предложения по разработке оперативных мер, направленных на повышение качества и надежности. Слова красивые, но удастся ли им это?

– говорит Романенко.



Один из главных узлов истребителя, который постоянно ломается / Инфографика российских пропагандистов

Дело в том, что фирма-производитель базовых микропроцессоров "Эльбрус", на которых основана эта бортовая цифровая вычислительная машина, была вынуждена отказаться от поставок продукции для минобороны из-за санкций. Потому что у нее нет возможности получить ни комплектующие для своего оборудования, ни крайне необходимых компонентов для серийного производства. Провести это в чемоданчике или обойти ограничения очень сложно, потому что речь идет и о программном обеспечении для станков с цифровым программным управлением, и постоянные консультации с компаниями-производителями.



Бортовая цифровая вычислительная машина интегрированного модуля авионики боевых комплексов Су-57 / Иллюстрация из российских СМИ

Там такой технологический уровень наращивания кристаллов для микропроцессорной техники, что оборудование и поездом не завезешь, не то что контрабандой в кармане. В определенной степени им может помочь Китай, но далеко не в нужных объемах. Конечно, россияне будут пытаться заменить оборудование, но это потребует и дополнительных испытаний, и много времени. Россияне хотели, не имея интеллекта, на только одной наглости нагнуть мир. Однако оказывается, что технологически изготавливать современное оружие без помощи Запада они не могут. Отстают на одно-два поколения,

– объясняет эксперт.

Поэтому совсем не просто так за все время серийного производства Су-57 захватчики создали лишь 11 бортов. И то один разбили во время испытаний. В 2022-м они выпустили 6 самолетов, но уже в 2023 году – только два. И сразу после этого проводили собрание производителей радиоэлектронных комплектующих из-за массовых сбоев основного оборудования. Фактически они остановили производство до того момента, пока не смогут решить технические проблемы.

Гражданская авиация России летает значительно меньше

В определенной степени адаптировались россияне и к ухудшению безопасности при авиаперевозках. В том числе и из-за того, что у них значительно уменьшилась география полетов и, как следствие, нагрузки на самолеты.

Сейчас россияне пользуются авиацией в основном для путешествий на какие-то курортные местности или в дружественные к ним страны. Поэтому у них есть возможность, так сказать, поставить часть лайнеров под заборы, использовать их в качестве складов с запчастями. Также они эксплуатируют самолеты, в зависимости от состояния. То есть не проводят нужных чеков и проверок, но создали при каждой фирме по так называемому конструкторскому бюро для ремонта и решения проблем. Пока им удается избегать серьезных аварий,

– говорит эксперт.

Помощь в ремонте украденных бортов оказывает Москве и Иран. Страна, которая находится под санкциями более 40 лет, имеет крупнейший среди стран второго мира ракетный парк, самую большую номенклатуру типов ракет, в определенной степени лучшие дроны-камикадзе с большой дальностью полетов. Этим опытом Тегеран сейчас охотно делится с россиянами.



Украденные Россией самолеты на обслуживании в Иране / Фото иранских пропагандистов

Более того, страна-террорист еще и пытается запустить собственное производство гражданских самолетов. Для этого на заводе в Казани построили новый цех, в котором планируют собирать Ту-214 – модернизацию советского лайнера Ту-204. Выпускают россияне и региональные реактивные пассажирские самолеты SuperJet-100, какими бы ненадежными они ни были.

Россияне не имеют особых перспектив

Так что по большому счету российские ВКС не будут иметь возможности серьезно укрепляться. Полноценно перекрыть тотальную зависимость Москвы от западных компонентов не смогут ни Китай, ни Иран. Достичь качественных прорывов и продвинуться именно в технологическом плане россияне также не способны. Однако строить истребители с использованием не самых современных решений, а также поддерживать имеющиеся борта в боеспособном состоянии Кремль точно сможет.

Если потери самолетов государства-террориста не достигнут действительно критических масштабов, военные преступники даже сохранят способность экспортировать свои Су-34 и Су-35 в страны третьего мира. Но вряд ли друзья России будут интересоваться ее изделиями через какой-то промежуток времени, потому что никто не захочет устаревшую продукцию. Полноценный переход военно-космических сил на истребители 5 поколения выглядит совершенно невозможным в любом временном промежутке.

Не стоит ожидать улучшений и на рынке гражданских авиаперевозок: в условиях санкций украденные самолеты будут постепенно деградировать. Впрочем, поскольку прибраны россиянами к рукам Boeing и Airbus являются новыми, эксплуатировать эти лайнеры можно еще некоторое время. Особенно когда санкции работают не слишком эффективно, а Иран охотно делится своим опытом присмотра за старым авиапарком.

Украина же может полагаться разве что на увеличение помощи союзников и хотя бы постепенное наращивание количества F-16 и средств ПВО. Однако о достижении паритета в битве за контроль над воздушным пространством пока мы можем только мечтать.