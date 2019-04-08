Авиация НАТО дважды за прошедшую неделю сопровождала российские самолеты над Балтией

Аж два раза за период с 1 по 7 апреля самолеты авиапатруля НАТО поднимали в небо, чтобы опознать и провести сопровождение российских военных кораблей. Их фиксировали в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Так, 1 апреля был распознан военно-транспортный борт Ан-26, который летел из Калининграда на континентальную часть России. А 4 апреля – Ил-20, летевший в Калининградскую область. У последнего даже не было летного плана.

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Кроме того, российские самолеты летели с выключенными транспондерами.

1 – 7 апреля истребители НАТО, осуществляющие миссию воздушного патрулирования в странах Балтии, дважды поднимались в небо для идентификации и сопровождения военных самолетов из Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем,

– говорится в официальном заявлении минобороны Литвы.

Отметим, что с 2014 года российские военные самолеты все чаще нарушают воздушное пространство других стран. Такими авиаманеврами РФ может пытаться отвлечь внимание мира от своего участия в военных конфликтах, в частности, и в Украине.