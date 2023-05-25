Россия создала "элитную" авиагруппу: на это отреагировали в Воздушных силах ВСУ

На днях Россия создала так называемую "элитную" ударную авиационную группу "Шторм". На это уже отреагировали в Воздушных силах ВСУ.

Так, новая вражеская авиагруппа ничего не изменит на линии фронта. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Игната, ежедневно и ежесуточно фактически "висят" в воздухе по 20 – 30 российских самолетов.

Я не понимаю зачем им это. Возможно, в медийном плане,

– отметил он.

Игнат считает, что захватчики хотят принятия решений сместить сразу в центр, чтобы более оперативно планировать свои операции. По его словам, можно делать только разные предположения.

"Я думаю, пожалуй, это больше с целью пропаганды, чтобы что-то доказать своим людям", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

Он добавил, что россияне не придумали ничего качественного и нового.

Как можно спланировать по-другому воздушную атаку? Как группу не называй, то что из нее... Все равно техника та же остается,

– добавил Игнат.

Россия создала новую "элитную" группу авиации "Шторм": что известно