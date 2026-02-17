Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что по состоянию на сейчас Россия не выпускает самолеты серии "МиГ". Речь идет только о самолетах из серии "Су". Прежде всего о Су-34 и Су-35, которые активно применяют на фронте.

Смотрите также Европа без Украины не перевооружится? Специалист по финской оборонке о роли Украины и угрозе нападения России

Сколько Россия выпускает самолетов?

По словам Криволапа, все эти самолеты созданы на базе истребителя Су-27, который в России не производят с 2010 – 2011 годов. Максимальные показатели производства самолетов Су-34 и Су-35 у врага были в 2014 и 2015 годах. Тогда они выпустили 100 и 90 таких истребителей.

Такое резкое падение произошло из-за начала войны против Украины. Египет и Индонезия отменили контракт на закупку этих самолетов, а санкции не давали оккупантам доступ к важным запчастям.

Кризис авиастроительной отрасли в России до сих пор продолжается. В 2020 году они произвели всего лишь 20 истребителей различных типов. В 2024 году там выпустили где-то 40 самолетов. А в 2025-м – 43 или 44. Они невероятно гордятся этим результатом. Но вот это падение – в том числе и результат санкций,

– сказал Криволап.

Обратите внимание! Силам обороны Украины время от времени удается уничтожать российские истребители. Недавно удалось подбить Су-30 и Су-34 в течение одного дня.

Оккупанты пытаются наладить серые закупки некоторых важных компонентов, но с этим не все так легко. Китай не очень помогает России в решении этих проблем.

Поэтому, то, что там говорят о большом количестве самолетов. Это более чем вдвое меньше, чем они когда-то выпускали. Санкции не всегда действуют, но вот тут подействовали. Хотя они научились их обходить,

– отметил Криволап.

Проблемы с производством самолетов в России