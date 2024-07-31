США могут передать важные ракеты: как Украина будет использовать первые истребители F-16

По данным СМИ, Соединенные Штаты будут поставлять Украине оружие, которое можно будет использовать на F-16. Пока деталей нет, но среди всего речь шла и о ракетах "воздух – воздух".

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что американцы имеют больше возможностей по передаче оружия в F-16, чем европейцы.

Смотрите также Бьют на сотни километров: как смертоносные ракеты JASSM к F-16 помогут ВСУ на поле боя

Какое оружие может получить Украина

Как отметил Храпчинский, часть вооружения, которое могут передать американцы, Украина уже эксплуатирует на своих самолетах. Также была информация, что Штаты передадут ракеты класса "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM. Некоторые модификации этих ракет способны работать на расстоянии 180 километров.

То есть мы говорим о том, что наши F-16 смогут бить по российским самолетам вне зоны визуального контакта. В общем F-16 смогут работать как по воздушным целям, так и по наземным,

– сказал Храпчинский.

Вероятно, для работы по прифронтовой зоне Воздушные силы на первых этапах будут и в дальнейшем применять советскую авиацию. Истребители F-16 для начала будут привлечены к защите воздушного пространства. Со временем их вполне могут использовать для уничтожения целей в приграничной или прифронтовой зоне.