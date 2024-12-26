Это может свидетельствовать о том, что была команда ударить по самолету Embraer 190. Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт по авиации Константин Криволап.

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"Это говорит о том, что, вероятнее всего, два "Панцирь-С1" били по нему. Если било два, то, вероятнее всего, была команда, чтобы ударить по этому самолёту. Может, они действительно перепутали его с другим самолетом. Есть много версий", – подчеркнул он.

Есть версия, что был приказ, чтобы самолет упал в море. Говорится, что его отправили через Каспийское море, гасили сигналы GPS, использовали РЭБ, хотели утопить, а пилоты чудом дотянули его до суши.

Конфликт Кадырова и Керимова

Константин Криволап отметил, что между самопровозглашенным лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и российским олигархом Сулейманом Керимовым продолжается борьба за международную компанию "Wildberries" семьи Бакальчуков. Конфликт дошел до объявления кровной мести. Известно, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в самолете Embraer.

Пригожин погиб именно в катастрофе Embraer. Есть версия, что там мог летать другой Embraer, который перепутали с этим Embraer, пытались уничтожить людей или из окружения Кадырова, или из окружения Керимова. Там не понятно совсем, – сказал он.

Звучала версия, что в авиакатастрофе якобы виноваты украинцы, потому что они своими дронами очень много летают над Чечней. Якобы этот самолет перепутали с украинским беспилотником, потому что был туман, поэтому ударили по нему. Однако украинские БПЛА не бьют по казармам кадыровцев в Чечне.

"Вероятнее всего, правильная версия, что эти дроны делают люди Керимова. Потому что зачем нам летать и бить по этим конюшням и казармам Кадырова? Когда он на нашей территории появляется, нам его тут хватает. Да, у нас есть счета к нему, будем еще разбираться. Но сейчас у нас есть более серьезные, более весомые цели для поражения", – подчеркнул эксперт по авиации.

Напомним, в Казахстане 25 декабря упал самолет Embraer-190 с 69 людьми на борту. Это был азербайджанский лайнер, который летел из Баку в Грозный. Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что ни одну из версий крушения самолета возле Актау подтвердить не могут. Расследование причин продолжается.