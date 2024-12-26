Це може свідчити про те, що була команда вдарити по літаку Embraer 190. Таку думку 24 Каналу озвучив експерт з авіації Костянтин Криволап.

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"Це говорить про те, що, найімовірніше, два "Панцир-С1" били по ньому. Якщо било два, то, найімовірніше, була команда, щоб вдарити по цьому літаку. Може, вони дійсно переплутали його з іншим літаком. Є багато версій", – підкреслив він.

Є версія, що був наказ, щоб літак впав у море. Мовиться, що його відправили через Каспійське море, гасили сигнали GPS, використовували РЕБ, хотіли втопити, а пілоти дивом дотягнули його до суходолу.

Конфлікт Кадирова та Керімова

Костянтин Криволап зазначив, що між самопроголошеним лідером Чечні Рамзаном Кадировим та російським олігархом Сулейманом Керімовим триває боротьба за міжнародну компанію "Wildberries" сім'ї Бакальчуків. Конфлікт дійшов до оголошення кровної помсти. Відомо, що очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин загинув у авіакатастрофі у літаку Embraer.

Пригожин загинув саме в катастрофі Embraer. Є версія, що там міг літати інший Embraer, який переплутали з цим Embraer, намагалися знищити людей чи з оточення Кадирова, чи з оточення Керімова. Там не зрозуміло зовсім, – сказав він.

Звучала версія, що в авіакатастрофі нібито винні українці, тому що вони своїми дронами дуже багато літають над Чечнею. Буцімто цей літак переплутали з українським безпілотником, тому що був туман, тому вдарили по ньому. Однак українські БпЛА не б'ють по казармах кадирівців у Чечні.

"Найімовірніше, правильніша версія, що ці дрони роблять люди Керімова. Тому що навіщо нам літати і бити по цих конюшням і казармам Кадирова? Коли він тут на нашій території з'являється, нам його тут вистачає. Так, у нас є рахунки до нього, будемо ще розбиратися. Але зараз у нас є більш серйозні, більш вагомі цілі для ураження", – наголосив експерт з авіації.

Нагадаємо, у Казахстані 25 грудня впав літак Embraer-190 зі 69 людьми на борту. Це був азербайджанський лайнер, який летів з Баку до Грозного. Віцепрем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв заявив, що жодну з версій аварії літака біля Актау підтвердити не можуть. Розслідування причин триває.