Самолет Embraer-190, что упал в Казахстане, сбила российская ПВО над военными объектами, – СМИ

Пассажирский самолет Embraer-190, который упал в Казахстане 25 декабря, был сбит российской системой ПВО над военными объектами. Этот лайнер совершал рейс из Баку в Грозный.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ". Отмечается, что самолет был поражен над Наурским районом Чечни, где располагается несколько воинских частей, в частности со средствами ПВО.

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Что стало причиной падения самолета в Казахстане

Согласно расшифровке переговоров диспетчера и экипажа, сильный удар пилот принял за столкновение со стаей птиц. На самом деле повреждения указывают, что, вероятно, рядом с самолетом взорвалась ракета, выпущенная средствами ПВО.

Удар произошел примерно в 18 километрах к северу, северо-западу от аэропорта в Грозном, над Наурским районом на высоте 2,4 тысячи метров. По информации из открытых источников, в этой местности расположены сразу несколько воинских частей, в том числе со средствами ПВО.

Иронично, что еще в конце 2011 года на сайте "Чечня сегодня" выходил материал о новом вооружении, в котором россияне утверждали, что якобы могут контролировать воздушное пространство всего Северного Кавказа. Отмечалось, что там было размещена новая на тот момент система управления силами противовоздушной обороны – "Барнаул-Т". Известно, что после недавних атак БпЛА в Чечне также было размещено и несколько "Панцирей".

К слову, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации также сообщил, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом. Он также отметил, что самолет получил повреждения от россиян и вместо того, чтобы сделать экстренную посадку в Грозном и спасти жизни людей, они направили его в Казахстан.