В американской Миннесоте самолет упал прямо на дом возле парка: произошел крупный пожар
- В Миннесоте самолет SOCATA TBM7 упал на дом в жилом районе Бруклин-Парка, вызвав крупный пожар.
- Начальник пожарной службы заявил, что ни один член экипажа не выжил, но все жители дома остались целыми.
- Национальный совет по безопасности на транспорте расследует инцидент вместе с Федеральным авиационным управлением США.
В Соединенных Штатах в штате Миннесота 29 марта произошла авиакатастрофа. Там самолет упал на дом, в результате чего загорелся пожар.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.
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Какие последствия падения самолета в Миннесоте
Федеральное авиационное управление США сообщило, что самолет SOCATA TBM7 разбился в жилом районе Бруклин-Парка в пригороде Миннеаполиса около 12:20 по местному времени.
Начальник пожарной службы Бруклин-Парка Шон Конвей сказал, что после осмотра места происшествия они не верят, что кто-то из экипажа самолета выжил падения воздушного судна на дом. Количество тех, кто находится на борту, пока неизвестно.
Последствия авиакатастрофы в Миннесоте 29 марта / Фото из соцсетей
Пожарные работали на месте происшествия, туша большое возгорание. По меньшей мере один дом загорелся.
По словам руководителя пожарной службы, все жители дома, что был в пожаре, живы. Губернатор штата Миннесота Тим Волц заявил, что он знает об аварии и следит за ситуацией.
Моя команда поддерживает связь с местными чиновниками на месте происшествия в Бруклин-Парке, и мы внимательно следим за ситуацией. Спасибо тем, кто первым откликнулся об инциденте,
– сказал чиновник.
На месте авиакатастрофы в Бруклин-Парке работают все необходимые службы: смотрите видео
Самолет, попавший в авиакатастрофу, вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в аэропорт Анока Каунти-Блейн в Миннеаполисе. Национальный совет по безопасности на транспорте возглавит расследование и будет сотрудничать с Федеральным авиационным управлением США.
Они будут документировать факты, обнаруженные на месте катастрофы, осмотрят самолет и изымут его в безопасное место, чтобы в дальнейшем оценить все последствия и предоставить квалификацию события.