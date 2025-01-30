Самолет в Вашингтоне распался на части, водолазы нашли черный ящик

После ужасной катастрофы самолета American Airlines и военного вертолета Black Hawk в Вашингтоне стало известно, что нашли один черный ящик. Где еще один – пока не известно.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на CBS News. Человеческие останки доставали из реки Потомак, их выбрасывало прямо на берег.

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Что нашли в затонувшем самолете American Airlines

Корреспонденты сообщают, что самолет American Airlines распался на несколько частей. Они лежали на глубине до двух метров.

Водолазы смогли найти черный ящик самолета. Но еще не ясно, это диктофон из кабины пилотов или то устройство, которое хранит данные о характеристиках самолета.

Также удалось пробраться в салон. Там нашли багаж.

Вертолет перевернулся, но выглядит почти целым.

Поисковые работы в Потомаке продолжаются, но специалисты не верят, что кто-то выжил.

Сенатор Тим Кейн заявил, что аэропорт имени Рональда Рейгана очень перегружен. Там летают как гражданские суда, так и военные. Министр транспорта признал это и сказал: в тот день что-то пошло не так. Хотя траектории полетов самолета и вертолета были привычными. По его словам, военные вертолеты часто летают над рекой.