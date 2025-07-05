В австрийских Альпах разбился небольшой самолет: все люди на борту погибли
- 5 июля в австрийских Альпах разбился небольшой пропеллерный самолет, погибли все 4 человека на борту.
- Самолет вылетел из Обершляйсхайма вблизи Мюнхена, причины аварии пока неизвестны, ведется расследование.
В субботу, 5 июля, в австрийских Альпах разбился небольшой самолет, вылетевший из соседней Германии. В результате аварии погибли все люди на борту.
Об этом сообщает AP со ссылкой на Австрийское агентство прессы, передает 24 Канал. Сейчас информации о причинах авиакатастрофы нет.
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Что известно об инциденте
Пропеллерный самолет разбился вблизи Вальд-им-Пинцгау в федеральной провинции Зальцбург в 12:45 по местному времени. Вероятно, он вспыхнул после падения.
По данным полиции, погибли 4 человека – 3 мужчины и 1 женщина, которые могли быть гражданами Германии.
Самолет вылетел с аэродрома в Обершляйсхайме недалеко от Мюнхена, чтобы совершить рейс в оба конца. Причины трагедии неизвестны, продолжается расследование.
Напомним, ночью 5 июля на борту самолета авиакомпании Ryanair, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Сон Сан-Хуан на Майорке, вспыхнул пожар. Пострадали 18 человек, из них 6 госпитализировали, однако большинство отделались легкими травмами.